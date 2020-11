COFACE SA: Disclosure of trading in own shares (excluding the liquidity agreement) made between 27 October 2020 and 30 October 2020





Pursuant to Regulation (EU) No 596/2014 of 16 April 2014 on market abuse1

The main features of the 2020-2021 Share Buyback Program have been published on the Company’s website ( http://www.coface.com/Investors/Disclosure-requirements , under “Own share transactions”) and are also described in the Registration Document. This information shall be completed with the press release of 26 October 2020.

Aggregated presentation by day and by market

Trading session of (Date) Transaction Number of shares Weighted average price Gross amount MIC Code Purpose of buyback Total 27/10/2020 37,300 6.8098 € 254,006 XPAR Cancellation 2,600 6.7952 € 17,667 TRQX 5,200 6.7994 € 35,357 CHIX 4,000 6.7998 € 27,199 BATE 49,100 6.8071 € 334,229 € Total 28/10/2020 41,000 6.4298 € 263,622 XPAR Cancellation 3,300 6.4173 € 21,177 TRQX 6,400 6.4356 € 41,188 CHIX 4,900 6.4217 € 31,466 BATE 55,600 6.4290 € 357,454 € Total 29/10/2020 46,500 6.4778 € 301,216 XPAR Cancellation 4,000 6.4955 € 25,982 TRQX 7,000 6.4811 € 45,368 CHIX 5,500 6.4795 € 35,637 BATE 63,000 6.4794 € 408,203 € Total 30/10/2020 46,242 6.5912 € 304,791 XPAR Cancellation 3,765 6.6204 € 24,926 TRQX 6,909 6.6050 € 45,634 CHIX 5,497 6.6014 € 36,288 BATE 62,413 6.5954 € 411,639 € Total 27/10/2020 - 30/10/2020 230,113 6.5686 € 1,511,525 € Cancellation





Detail transaction by transaction

Trading session of (Date) Transaction Number of shares Weighted average price Gross amount MIC Code Purpose of buyback 27/10/2020 Purchase 1 6.8100 € 6.81 € XPAR Cancellation 27/10/2020 Purchase 1,382 6.8100 € 9,411.42 € XPAR Cancellation 27/10/2020 Purchase 298 6.8700 € 2,047.26 € XPAR Cancellation 27/10/2020 Purchase 1,021 6.9400 € 7,085.74 € XPAR Cancellation 27/10/2020 Purchase 494 6.9100 € 3,413.54 € XPAR Cancellation 27/10/2020 Purchase 441 6.9100 € 3,047.31 € XPAR Cancellation 27/10/2020 Purchase 416 6.8700 € 2,857.92 € XPAR Cancellation 27/10/2020 Purchase 77 6.8700 € 528.99 € XPAR Cancellation 27/10/2020 Purchase 456 6.8600 € 3,128.16 € XPAR Cancellation 27/10/2020 Purchase 445 6.8000 € 3,026.00 € XPAR Cancellation 27/10/2020 Purchase 508 6.8200 € 3,464.56 € CHIX Cancellation 27/10/2020 Purchase 475 6.8100 € 3,234.75 € XPAR Cancellation 27/10/2020 Purchase 451 6.7900 € 3,062.29 € XPAR Cancellation 27/10/2020 Purchase 412 6.8000 € 2,801.60 € BATE Cancellation 27/10/2020 Purchase 793 6.8000 € 5,392.40 € XPAR Cancellation 27/10/2020 Purchase 625 6.8100 € 4,256.25 € XPAR Cancellation 27/10/2020 Purchase 403 6.8000 € 2,740.40 € TRQX Cancellation 27/10/2020 Purchase 520 6.8000 € 3,536.00 € XPAR Cancellation 27/10/2020 Purchase 488 6.8100 € 3,323.28 € XPAR Cancellation 27/10/2020 Purchase 5 6.8500 € 34.25 € CHIX Cancellation 27/10/2020 Purchase 198 6.8200 € 1,350.36 € XPAR Cancellation 27/10/2020 Purchase 487 6.8200 € 3,321.34 € CHIX Cancellation 27/10/2020 Purchase 493 6.8200 € 3,362.26 € XPAR Cancellation 27/10/2020 Purchase 52 6.8200 € 354.64 € XPAR Cancellation 27/10/2020 Purchase 471 6.8000 € 3,202.80 € XPAR Cancellation 27/10/2020 Purchase 443 6.8100 € 3,016.83 € XPAR Cancellation 27/10/2020 Purchase 474 6.8100 € 3,227.94 € BATE Cancellation 27/10/2020 Purchase 464 6.8100 € 3,159.84 € XPAR Cancellation 27/10/2020 Purchase 283 6.8000 € 1,924.40 € TRQX Cancellation 27/10/2020 Purchase 20 6.8000 € 136.00 € TRQX Cancellation 27/10/2020 Purchase 639 6.8000 € 4,345.20 € XPAR Cancellation 27/10/2020 Purchase 411 6.7900 € 2,790.69 € XPAR Cancellation 27/10/2020 Purchase 374 6.7900 € 2,539.46 € XPAR Cancellation 27/10/2020 Purchase 174 6.8000 € 1,183.20 € CHIX Cancellation 27/10/2020 Purchase 516 6.7900 € 3,503.64 € XPAR Cancellation 27/10/2020 Purchase 454 6.7700 € 3,073.58 € XPAR Cancellation 27/10/2020 Purchase 465 6.7800 € 3,152.70 € XPAR Cancellation 27/10/2020 Purchase 51 6.8000 € 346.80 € CHIX Cancellation 27/10/2020 Purchase 168 6.8000 € 1,142.40 € CHIX Cancellation 27/10/2020 Purchase 1,686 6.8000 € 11,464.80 € XPAR Cancellation 27/10/2020 Purchase 554 6.7900 € 3,761.66 € BATE Cancellation 27/10/2020 Purchase 471 6.7800 € 3,193.38 € CHIX Cancellation 27/10/2020 Purchase 1,133 6.8400 € 7,749.72 € XPAR Cancellation 27/10/2020 Purchase 209 6.7900 € 1,419.11 € TRQX Cancellation 27/10/2020 Purchase 110 6.7900 € 746.90 € TRQX Cancellation 27/10/2020 Purchase 180 6.7900 € 1,222.20 € XPAR Cancellation 27/10/2020 Purchase 678 6.8000 € 4,610.40 € XPAR Cancellation 27/10/2020 Purchase 163 6.8100 € 1,110.03 € CHIX Cancellation 27/10/2020 Purchase 330 6.8100 € 2,247.30 € CHIX Cancellation 27/10/2020 Purchase 820 6.8100 € 5,584.20 € XPAR Cancellation 27/10/2020 Purchase 538 6.7900 € 3,653.02 € XPAR Cancellation 27/10/2020 Purchase 459 6.8000 € 3,121.20 € BATE Cancellation 27/10/2020 Purchase 606 6.8000 € 4,120.80 € XPAR Cancellation 27/10/2020 Purchase 611 6.8000 € 4,154.80 € XPAR Cancellation 27/10/2020 Purchase 690 6.8000 € 4,692.00 € XPAR Cancellation 27/10/2020 Purchase 305 6.8100 € 2,077.05 € TRQX Cancellation 27/10/2020 Purchase 1,069 6.8000 € 7,269.20 € XPAR Cancellation 27/10/2020 Purchase 286 6.8200 € 1,950.52 € CHIX Cancellation 27/10/2020 Purchase 245 6.8200 € 1,670.90 € CHIX Cancellation 27/10/2020 Purchase 1,091 6.8200 € 7,440.62 € XPAR Cancellation 27/10/2020 Purchase 307 6.8200 € 2,093.74 € BATE Cancellation 27/10/2020 Purchase 130 6.8200 € 886.60 € BATE Cancellation 27/10/2020 Purchase 444 6.8000 € 3,019.20 € XPAR Cancellation 27/10/2020 Purchase 709 6.8000 € 4,821.20 € XPAR Cancellation 27/10/2020 Purchase 615 6.8100 € 4,188.15 € XPAR Cancellation 27/10/2020 Purchase 453 6.7700 € 3,066.81 € XPAR Cancellation 27/10/2020 Purchase 348 6.7900 € 2,362.92 € TRQX Cancellation 27/10/2020 Purchase 899 6.7900 € 6,104.21 € XPAR Cancellation 27/10/2020 Purchase 607 6.8000 € 4,127.60 € CHIX Cancellation 27/10/2020 Purchase 13 6.8000 € 88.40 € CHIX Cancellation 27/10/2020 Purchase 659 6.8000 € 4,481.20 € XPAR Cancellation 27/10/2020 Purchase 1,110 6.8400 € 7,592.40 € XPAR Cancellation 27/10/2020 Purchase 487 6.8300 € 3,326.21 € BATE Cancellation 27/10/2020 Purchase 944 6.8200 € 6,438.08 € XPAR Cancellation 27/10/2020 Purchase 476 6.8100 € 3,241.56 € XPAR Cancellation 27/10/2020 Purchase 305 6.8000 € 2,074.00 € TRQX Cancellation 27/10/2020 Purchase 445 6.7900 € 3,021.55 € CHIX Cancellation 27/10/2020 Purchase 807 6.7900 € 5,479.53 € XPAR Cancellation 27/10/2020 Purchase 548 6.7800 € 3,715.44 € XPAR Cancellation 27/10/2020 Purchase 584 6.7800 € 3,959.52 € XPAR Cancellation 27/10/2020 Purchase 447 6.7800 € 3,030.66 € BATE Cancellation 27/10/2020 Purchase 692 6.7800 € 4,691.76 € XPAR Cancellation 27/10/2020 Purchase 508 6.7800 € 3,444.24 € CHIX Cancellation 27/10/2020 Purchase 814 6.7800 € 5,518.92 € XPAR Cancellation 27/10/2020 Purchase 2,063 6.8000 € 14,028.40 € XPAR Cancellation 27/10/2020 Purchase 342 6.7900 € 2,322.18 € TRQX Cancellation 27/10/2020 Purchase 241 6.7700 € 1,631.57 € XPAR Cancellation 27/10/2020 Purchase 15 6.7800 € 101.70 € BATE Cancellation 27/10/2020 Purchase 715 6.7800 € 4,847.70 € BATE Cancellation 27/10/2020 Purchase 71 6.7800 € 481.38 € CHIX Cancellation 27/10/2020 Purchase 668 6.7800 € 4,529.04 € CHIX Cancellation 27/10/2020 Purchase 36 6.7800 € 244.08 € TRQX Cancellation 27/10/2020 Purchase 75 6.7800 € 508.50 € TRQX Cancellation 27/10/2020 Purchase 164 6.7800 € 1,111.92 € TRQX Cancellation 27/10/2020 Purchase 630 6.7900 € 4,277.70 € XPAR Cancellation 27/10/2020 Purchase 99 6.7900 € 672.21 € XPAR Cancellation 27/10/2020 Purchase 178 6.7900 € 1,208.62 € XPAR Cancellation 27/10/2020 Purchase 1,870 6.7900 € 12,697.30 € XPAR Cancellation 28/10/2020 Purchase 1,013 6.4800 € 6,564.24 € XPAR Cancellation 28/10/2020 Purchase 615 6.4000 € 3,936.00 € XPAR Cancellation 28/10/2020 Purchase 800 6.5400 € 5,232.00 € XPAR Cancellation 28/10/2020 Purchase 852 6.5400 € 5,572.08 € XPAR Cancellation 28/10/2020 Purchase 517 6.5400 € 3,381.18 € XPAR Cancellation 28/10/2020 Purchase 443 6.5200 € 2,888.36 € CHIX Cancellation 28/10/2020 Purchase 484 6.4900 € 3,141.16 € XPAR Cancellation 28/10/2020 Purchase 448 6.4500 € 2,889.60 € BATE Cancellation 28/10/2020 Purchase 490 6.4500 € 3,160.50 € XPAR Cancellation 28/10/2020 Purchase 494 6.4300 € 3,176.42 € XPAR Cancellation 28/10/2020 Purchase 504 6.4200 € 3,235.68 € XPAR Cancellation 28/10/2020 Purchase 476 6.4000 € 3,046.40 € XPAR Cancellation 28/10/2020 Purchase 100 6.4300 € 643.00 € CHIX Cancellation 28/10/2020 Purchase 478 6.4300 € 3,073.54 € TRQX Cancellation 28/10/2020 Purchase 894 6.4500 € 5,766.30 € XPAR Cancellation 28/10/2020 Purchase 445 6.4300 € 2,861.35 € CHIX Cancellation 28/10/2020 Purchase 547 6.4500 € 3,528.15 € XPAR Cancellation 28/10/2020 Purchase 222 6.4600 € 1,434.12 € XPAR Cancellation 28/10/2020 Purchase 257 6.4600 € 1,660.22 € XPAR Cancellation 28/10/2020 Purchase 626 6.4900 € 4,062.74 € XPAR Cancellation 28/10/2020 Purchase 487 6.4800 € 3,155.76 € BATE Cancellation 28/10/2020 Purchase 548 6.4900 € 3,556.52 € XPAR Cancellation 28/10/2020 Purchase 476 6.5000 € 3,094.00 € XPAR Cancellation 28/10/2020 Purchase 462 6.4900 € 2,998.38 € XPAR Cancellation 28/10/2020 Purchase 72 6.4800 € 466.56 € CHIX Cancellation 28/10/2020 Purchase 257 6.4800 € 1,665.36 € CHIX Cancellation 28/10/2020 Purchase 161 6.4800 € 1,043.28 € CHIX Cancellation 28/10/2020 Purchase 700 6.5000 € 4,550.00 € XPAR Cancellation 28/10/2020 Purchase 272 6.4900 € 1,765.28 € XPAR Cancellation 28/10/2020 Purchase 1,700 6.5500 € 11,135.00 € XPAR Cancellation 28/10/2020 Purchase 361 6.5500 € 2,364.55 € XPAR Cancellation 28/10/2020 Purchase 538 6.5400 € 3,518.52 € BATE Cancellation 28/10/2020 Purchase 449 6.5400 € 2,936.46 € CHIX Cancellation 28/10/2020 Purchase 485 6.5300 € 3,167.05 € TRQX Cancellation 28/10/2020 Purchase 477 6.5000 € 3,100.50 € XPAR Cancellation 28/10/2020 Purchase 377 6.4700 € 2,439.19 € XPAR Cancellation 28/10/2020 Purchase 117 6.4700 € 756.99 € XPAR Cancellation 28/10/2020 Purchase 475 6.4800 € 3,078.00 € XPAR Cancellation 28/10/2020 Purchase 929 6.4600 € 6,001.34 € XPAR Cancellation 28/10/2020 Purchase 181 6.4600 € 1,169.26 € CHIX Cancellation 28/10/2020 Purchase 265 6.4600 € 1,711.90 € CHIX Cancellation 28/10/2020 Purchase 466 6.4200 € 2,991.72 € XPAR Cancellation 28/10/2020 Purchase 1,093 6.4200 € 7,017.06 € XPAR Cancellation 28/10/2020 Purchase 11 6.4100 € 70.51 € BATE Cancellation 28/10/2020 Purchase 156 6.4100 € 999.96 € BATE Cancellation 28/10/2020 Purchase 361 6.4100 € 2,314.01 € BATE Cancellation 28/10/2020 Purchase 106 6.4000 € 678.40 € XPAR Cancellation 28/10/2020 Purchase 360 6.4000 € 2,304.00 € XPAR Cancellation 28/10/2020 Purchase 445 6.3600 € 2,830.20 € TRQX Cancellation 28/10/2020 Purchase 1,158 6.3700 € 7,376.46 € XPAR Cancellation 28/10/2020 Purchase 443 6.3600 € 2,817.48 € CHIX Cancellation 28/10/2020 Purchase 463 6.3300 € 2,930.79 € XPAR Cancellation 28/10/2020 Purchase 659 6.3500 € 4,184.65 € XPAR Cancellation 28/10/2020 Purchase 228 6.3600 € 1,450.08 € XPAR Cancellation 28/10/2020 Purchase 687 6.3600 € 4,369.32 € XPAR Cancellation 28/10/2020 Purchase 495 6.3700 € 3,153.15 € XPAR Cancellation 28/10/2020 Purchase 470 6.3500 € 2,984.50 € BATE Cancellation 28/10/2020 Purchase 509 6.3700 € 3,242.33 € CHIX Cancellation 28/10/2020 Purchase 626 6.3700 € 3,987.62 € XPAR Cancellation 28/10/2020 Purchase 300 6.3600 € 1,908.00 € XPAR Cancellation 28/10/2020 Purchase 988 6.4000 € 6,323.20 € XPAR Cancellation 28/10/2020 Purchase 1,006 6.4200 € 6,458.52 € XPAR Cancellation 28/10/2020 Purchase 46 6.4200 € 295.32 € TRQX Cancellation 28/10/2020 Purchase 41 6.4200 € 263.22 € TRQX Cancellation 28/10/2020 Purchase 33 6.4200 € 211.86 € TRQX Cancellation 28/10/2020 Purchase 489 6.4000 € 3,129.60 € XPAR Cancellation 28/10/2020 Purchase 442 6.4000 € 2,828.80 € CHIX Cancellation 28/10/2020 Purchase 455 6.3900 € 2,907.45 € BATE Cancellation 28/10/2020 Purchase 445 6.3900 € 2,843.55 € TRQX Cancellation 28/10/2020 Purchase 99 6.3900 € 632.61 € XPAR Cancellation 28/10/2020 Purchase 367 6.3900 € 2,345.13 € XPAR Cancellation 28/10/2020 Purchase 717 6.3600 € 4,560.12 € XPAR Cancellation 28/10/2020 Purchase 823 6.3400 € 5,217.82 € XPAR Cancellation 28/10/2020 Purchase 100 6.3400 € 634.00 € XPAR Cancellation 28/10/2020 Purchase 520 6.3700 € 3,312.40 € CHIX Cancellation 28/10/2020 Purchase 298 6.3700 € 1,898.26 € XPAR Cancellation 28/10/2020 Purchase 354 6.3700 € 2,254.98 € XPAR Cancellation 28/10/2020 Purchase 852 6.3500 € 5,410.20 € XPAR Cancellation 28/10/2020 Purchase 448 6.3300 € 2,835.84 € BATE Cancellation 28/10/2020 Purchase 4 6.3300 € 25.32 € BATE Cancellation 28/10/2020 Purchase 1,048 6.3200 € 6,623.36 € XPAR Cancellation 28/10/2020 Purchase 152 6.3500 € 965.20 € TRQX Cancellation 28/10/2020 Purchase 443 6.3500 € 2,813.05 € CHIX Cancellation 28/10/2020 Purchase 1,174 6.3500 € 7,454.90 € XPAR Cancellation 28/10/2020 Purchase 847 6.3300 € 5,361.51 € XPAR Cancellation 28/10/2020 Purchase 484 6.3200 € 3,058.88 € XPAR Cancellation 28/10/2020 Purchase 874 6.3200 € 5,523.68 € XPAR Cancellation 28/10/2020 Purchase 331 6.3100 € 2,088.61 € BATE Cancellation 28/10/2020 Purchase 451 6.3100 € 2,845.81 € TRQX Cancellation 28/10/2020 Purchase 118 6.3100 € 744.58 € BATE Cancellation 28/10/2020 Purchase 93 6.3100 € 586.83 € XPAR Cancellation 28/10/2020 Purchase 379 6.3100 € 2,391.49 € XPAR Cancellation 28/10/2020 Purchase 79 6.3200 € 499.28 € CHIX Cancellation 28/10/2020 Purchase 264 6.3500 € 1,676.40 € XPAR Cancellation 28/10/2020 Purchase 1,977 6.4400 € 12,731.88 € XPAR Cancellation 28/10/2020 Purchase 915 6.4500 € 5,901.75 € XPAR Cancellation 28/10/2020 Purchase 804 6.4600 € 5,193.84 € CHIX Cancellation 28/10/2020 Purchase 23 6.4600 € 148.58 € BATE Cancellation 28/10/2020 Purchase 412 6.4600 € 2,661.52 € BATE Cancellation 28/10/2020 Purchase 75 6.4600 € 484.50 € BATE Cancellation 28/10/2020 Purchase 25 6.4600 € 161.50 € BATE Cancellation 28/10/2020 Purchase 538 6.4600 € 3,475.48 € BATE Cancellation 28/10/2020 Purchase 18 6.4600 € 116.28 € TRQX Cancellation 28/10/2020 Purchase 542 6.4600 € 3,501.32 € TRQX Cancellation 28/10/2020 Purchase 57 6.4600 € 368.22 € TRQX Cancellation 28/10/2020 Purchase 613 6.4700 € 3,966.11 € CHIX Cancellation 28/10/2020 Purchase 900 6.4800 € 5,832.00 € XPAR Cancellation 28/10/2020 Purchase 108 6.4800 € 699.84 € XPAR Cancellation 28/10/2020 Purchase 450 6.4800 € 2,916.00 € XPAR Cancellation 28/10/2020 Purchase 558 6.4900 € 3,621.42 € XPAR Cancellation 28/10/2020 Purchase 174 6.4900 € 1,129.26 € CHIX Cancellation 28/10/2020 Purchase 107 6.5000 € 695.50 € TRQX Cancellation 28/10/2020 Purchase 500 6.4900 € 3,245.00 € XPAR Cancellation 28/10/2020 Purchase 2,002 6.4900 € 12,992.98 € XPAR Cancellation 28/10/2020 Purchase 8 6.4900 € 51.92 € XPAR Cancellation 29/10/2020 Purchase 1,691 6.4000 € 10,822.40 € XPAR Cancellation 29/10/2020 Purchase 492 6.3500 € 3,124.20 € XPAR Cancellation 29/10/2020 Purchase 1,367 6.4800 € 8,858.16 € XPAR Cancellation 29/10/2020 Purchase 511 6.4300 € 3,285.73 € XPAR Cancellation 29/10/2020 Purchase 476 6.4100 € 3,051.16 € CHIX Cancellation 29/10/2020 Purchase 512 6.4100 € 3,281.92 € XPAR Cancellation 29/10/2020 Purchase 63 6.3700 € 401.31 € XPAR Cancellation 29/10/2020 Purchase 300 6.3700 € 1,911.00 € XPAR Cancellation 29/10/2020 Purchase 343 6.3700 € 2,184.91 € XPAR Cancellation 29/10/2020 Purchase 633 6.3600 € 4,025.88 € XPAR Cancellation 29/10/2020 Purchase 172 6.3600 € 1,093.92 € XPAR Cancellation 29/10/2020 Purchase 467 6.3400 € 2,960.78 € BATE Cancellation 29/10/2020 Purchase 130 6.3500 € 825.50 € TRQX Cancellation 29/10/2020 Purchase 338 6.3500 € 2,146.30 € TRQX Cancellation 29/10/2020 Purchase 90 6.3600 € 572.40 € XPAR Cancellation 29/10/2020 Purchase 248 6.3900 € 1,584.72 € CHIX Cancellation 29/10/2020 Purchase 707 6.3600 € 4,496.52 € XPAR Cancellation 29/10/2020 Purchase 1,242 6.3600 € 7,899.12 € XPAR Cancellation 29/10/2020 Purchase 822 6.3600 € 5,227.92 € XPAR Cancellation 29/10/2020 Purchase 472 6.3600 € 3,001.92 € BATE Cancellation 29/10/2020 Purchase 32 6.3400 € 202.88 € XPAR Cancellation 29/10/2020 Purchase 1,062 6.3400 € 6,733.08 € XPAR Cancellation 29/10/2020 Purchase 1,452 6.4000 € 9,292.80 € XPAR Cancellation 29/10/2020 Purchase 840 6.3900 € 5,367.60 € CHIX Cancellation 29/10/2020 Purchase 504 6.3900 € 3,220.56 € XPAR Cancellation 29/10/2020 Purchase 663 6.3900 € 4,236.57 € XPAR Cancellation 29/10/2020 Purchase 464 6.3700 € 2,955.68 € BATE Cancellation 29/10/2020 Purchase 64 6.3700 € 407.68 € TRQX Cancellation 29/10/2020 Purchase 465 6.3700 € 2,962.05 € TRQX Cancellation 29/10/2020 Purchase 592 6.3900 € 3,782.88 € CHIX Cancellation 29/10/2020 Purchase 182 6.3900 € 1,162.98 € XPAR Cancellation 29/10/2020 Purchase 929 6.3900 € 5,936.31 € XPAR Cancellation 29/10/2020 Purchase 756 6.3900 € 4,830.84 € XPAR Cancellation 29/10/2020 Purchase 203 6.3900 € 1,297.17 € XPAR Cancellation 29/10/2020 Purchase 482 6.3900 € 3,079.98 € XPAR Cancellation 29/10/2020 Purchase 915 6.4100 € 5,865.15 € XPAR Cancellation 29/10/2020 Purchase 1,190 6.4000 € 7,616.00 € XPAR Cancellation 29/10/2020 Purchase 919 6.4800 € 5,955.12 € BATE Cancellation 29/10/2020 Purchase 781 6.4800 € 5,060.88 € CHIX Cancellation 29/10/2020 Purchase 237 6.4800 € 1,535.76 € XPAR Cancellation 29/10/2020 Purchase 315 6.4800 € 2,041.20 € XPAR Cancellation 29/10/2020 Purchase 1,556 6.4800 € 10,082.88 € XPAR Cancellation 29/10/2020 Purchase 791 6.4800 € 5,125.68 € XPAR Cancellation 29/10/2020 Purchase 632 6.4800 € 4,095.36 € XPAR Cancellation 29/10/2020 Purchase 1,147 6.5200 € 7,478.44 € XPAR Cancellation 29/10/2020 Purchase 224 6.6100 € 1,480.64 € XPAR Cancellation 29/10/2020 Purchase 1,187 6.6100 € 7,846.07 € XPAR Cancellation 29/10/2020 Purchase 50 6.5900 € 329.50 € XPAR Cancellation 29/10/2020 Purchase 770 6.5900 € 5,074.30 € XPAR Cancellation 29/10/2020 Purchase 583 6.5800 € 3,836.14 € CHIX Cancellation 29/10/2020 Purchase 939 6.5800 € 6,178.62 € TRQX Cancellation 29/10/2020 Purchase 891 6.6100 € 5,889.51 € XPAR Cancellation 29/10/2020 Purchase 579 6.6200 € 3,832.98 € BATE Cancellation 29/10/2020 Purchase 89 6.5600 € 583.84 € XPAR Cancellation 29/10/2020 Purchase 399 6.5600 € 2,617.44 € XPAR Cancellation 29/10/2020 Purchase 420 6.5500 € 2,751.00 € XPAR Cancellation 29/10/2020 Purchase 284 6.5500 € 1,860.20 € XPAR Cancellation 29/10/2020 Purchase 786 6.5700 € 5,164.02 € XPAR Cancellation 29/10/2020 Purchase 438 6.5400 € 2,864.52 € XPAR Cancellation 29/10/2020 Purchase 37 6.5400 € 241.98 € XPAR Cancellation 29/10/2020 Purchase 501 6.5200 € 3,266.52 € CHIX Cancellation 29/10/2020 Purchase 24 6.5200 € 156.48 € CHIX Cancellation 29/10/2020 Purchase 359 6.5100 € 2,337.09 € XPAR Cancellation 29/10/2020 Purchase 30 6.5100 € 195.30 € XPAR Cancellation 29/10/2020 Purchase 91 6.5100 € 592.41 € XPAR Cancellation 29/10/2020 Purchase 500 6.5200 € 3,260.00 € XPAR Cancellation 29/10/2020 Purchase 327 6.5200 € 2,132.04 € XPAR Cancellation 29/10/2020 Purchase 479 6.5000 € 3,113.50 € TRQX Cancellation 29/10/2020 Purchase 487 6.4800 € 3,155.76 € XPAR Cancellation 29/10/2020 Purchase 467 6.4600 € 3,016.82 € BATE Cancellation 29/10/2020 Purchase 817 6.5100 € 5,318.67 € XPAR Cancellation 29/10/2020 Purchase 173 6.5500 € 1,133.15 € XPAR Cancellation 29/10/2020 Purchase 306 6.5500 € 2,004.30 € XPAR Cancellation 29/10/2020 Purchase 672 6.5900 € 4,428.48 € XPAR Cancellation 29/10/2020 Purchase 534 6.5700 € 3,508.38 € CHIX Cancellation 29/10/2020 Purchase 650 6.5900 € 4,283.50 € XPAR Cancellation 29/10/2020 Purchase 214 6.5900 € 1,410.26 € XPAR Cancellation 29/10/2020 Purchase 701 6.5900 € 4,619.59 € XPAR Cancellation 29/10/2020 Purchase 486 6.5800 € 3,197.88 € XPAR Cancellation 29/10/2020 Purchase 466 6.5600 € 3,056.96 € BATE Cancellation 29/10/2020 Purchase 684 6.5600 € 4,487.04 € XPAR Cancellation 29/10/2020 Purchase 254 6.5700 € 1,668.78 € TRQX Cancellation 29/10/2020 Purchase 233 6.5700 € 1,530.81 € CHIX Cancellation 29/10/2020 Purchase 215 6.5400 € 1,406.10 € XPAR Cancellation 29/10/2020 Purchase 47 6.5300 € 306.91 € XPAR Cancellation 29/10/2020 Purchase 1,118 6.5300 € 7,300.54 € XPAR Cancellation 29/10/2020 Purchase 492 6.5100 € 3,202.92 € XPAR Cancellation 29/10/2020 Purchase 349 6.5000 € 2,268.50 € CHIX Cancellation 29/10/2020 Purchase 117 6.5000 € 760.50 € CHIX Cancellation 29/10/2020 Purchase 386 6.5400 € 2,524.44 € XPAR Cancellation 29/10/2020 Purchase 1,353 6.5400 € 8,848.62 € XPAR Cancellation 29/10/2020 Purchase 947 6.5500 € 6,202.85 € XPAR Cancellation 29/10/2020 Purchase 100 6.5400 € 654.00 € TRQX Cancellation 29/10/2020 Purchase 450 6.5400 € 2,943.00 € TRQX Cancellation 29/10/2020 Purchase 575 6.5300 € 3,754.75 € BATE Cancellation 29/10/2020 Purchase 490 6.5300 € 3,199.70 € CHIX Cancellation 29/10/2020 Purchase 483 6.5000 € 3,139.50 € XPAR Cancellation 29/10/2020 Purchase 1,502 6.5000 € 9,763.00 € XPAR Cancellation 29/10/2020 Purchase 821 6.4800 € 5,320.08 € XPAR Cancellation 29/10/2020 Purchase 19 6.4800 € 123.12 € XPAR Cancellation 29/10/2020 Purchase 548 6.4800 € 3,551.04 € XPAR Cancellation 29/10/2020 Purchase 478 6.4800 € 3,097.44 € CHIX Cancellation 29/10/2020 Purchase 175 6.4800 € 1,134.00 € XPAR Cancellation 29/10/2020 Purchase 519 6.4800 € 3,363.12 € XPAR Cancellation 29/10/2020 Purchase 183 6.4800 € 1,185.84 € XPAR Cancellation 29/10/2020 Purchase 452 6.4800 € 2,928.96 € XPAR Cancellation 29/10/2020 Purchase 634 6.4900 € 4,114.66 € CHIX Cancellation 29/10/2020 Purchase 94 6.4900 € 610.06 € TRQX Cancellation 29/10/2020 Purchase 687 6.5100 € 4,472.37 € TRQX Cancellation 29/10/2020 Purchase 120 6.5100 € 781.20 € CHIX Cancellation 29/10/2020 Purchase 1,091 6.5100 € 7,102.41 € BATE Cancellation 29/10/2020 Purchase 3,175 6.5000 € 20,637.50 € XPAR Cancellation 30/10/2020 Purchase 996 6.4900 € 6,464.04 € XPAR Cancellation 30/10/2020 Purchase 49 6.4900 € 318.01 € XPAR Cancellation 30/10/2020 Purchase 627 6.4900 € 4,069.23 € XPAR Cancellation 30/10/2020 Purchase 1,010 6.5100 € 6,575.10 € XPAR Cancellation 30/10/2020 Purchase 627 6.5400 € 4,100.58 € XPAR Cancellation 30/10/2020 Purchase 438 6.5400 € 2,864.52 € XPAR Cancellation 30/10/2020 Purchase 183 6.5400 € 1,196.82 € XPAR Cancellation 30/10/2020 Purchase 2,140 6.5100 € 13,931.40 € XPAR Cancellation 30/10/2020 Purchase 807 6.5200 € 5,261.64 € CHIX Cancellation 30/10/2020 Purchase 360 6.5300 € 2,350.80 € TRQX Cancellation 30/10/2020 Purchase 112 6.5300 € 731.36 € TRQX Cancellation 30/10/2020 Purchase 221 6.5300 € 1,443.13 € BATE Cancellation 30/10/2020 Purchase 1,751 6.5200 € 11,416.52 € XPAR Cancellation 30/10/2020 Purchase 1,325 6.5300 € 8,652.25 € XPAR Cancellation 30/10/2020 Purchase 119 6.5100 € 774.69 € BATE Cancellation 30/10/2020 Purchase 691 6.5400 € 4,519.14 € CHIX Cancellation 30/10/2020 Purchase 1,929 6.5400 € 12,615.66 € XPAR Cancellation 30/10/2020 Purchase 15 6.5500 € 98.25 € TRQX Cancellation 30/10/2020 Purchase 15 6.5500 € 98.25 € TRQX Cancellation 30/10/2020 Purchase 462 6.5500 € 3,026.10 € TRQX Cancellation 30/10/2020 Purchase 1,386 6.5200 € 9,036.72 € XPAR Cancellation 30/10/2020 Purchase 849 6.5300 € 5,543.97 € BATE Cancellation 30/10/2020 Purchase 621 6.5300 € 4,055.13 € XPAR Cancellation 30/10/2020 Purchase 687 6.5300 € 4,486.11 € XPAR Cancellation 30/10/2020 Purchase 300 6.5000 € 1,950.00 € CHIX Cancellation 30/10/2020 Purchase 462 6.5100 € 3,007.62 € XPAR Cancellation 30/10/2020 Purchase 629 6.5100 € 4,094.79 € XPAR Cancellation 30/10/2020 Purchase 679 6.5100 € 4,420.29 € XPAR Cancellation 30/10/2020 Purchase 199 6.5200 € 1,297.48 € CHIX Cancellation 30/10/2020 Purchase 729 6.5700 € 4,789.53 € BATE Cancellation 30/10/2020 Purchase 1,433 6.5700 € 9,414.81 € XPAR Cancellation 30/10/2020 Purchase 329 6.6000 € 2,171.40 € XPAR Cancellation 30/10/2020 Purchase 500 6.6000 € 3,300.00 € XPAR Cancellation 30/10/2020 Purchase 570 6.6000 € 3,762.00 € XPAR Cancellation 30/10/2020 Purchase 795 6.6000 € 5,247.00 € CHIX Cancellation 30/10/2020 Purchase 651 6.5800 € 4,283.58 € XPAR Cancellation 30/10/2020 Purchase 458 6.5800 € 3,013.64 € XPAR Cancellation 30/10/2020 Purchase 348 6.5800 € 2,289.84 € XPAR Cancellation 30/10/2020 Purchase 466 6.6200 € 3,084.92 € BATE Cancellation 30/10/2020 Purchase 87 6.6200 € 575.94 € TRQX Cancellation 30/10/2020 Purchase 372 6.6200 € 2,462.64 € TRQX Cancellation 30/10/2020 Purchase 152 6.6200 € 1,006.24 € TRQX Cancellation 30/10/2020 Purchase 226 6.6200 € 1,496.12 € XPAR Cancellation 30/10/2020 Purchase 425 6.6200 € 2,813.50 € XPAR Cancellation 30/10/2020 Purchase 210 6.6200 € 1,390.20 € XPAR Cancellation 30/10/2020 Purchase 36 6.6300 € 238.68 € XPAR Cancellation 30/10/2020 Purchase 170 6.6300 € 1,127.10 € XPAR Cancellation 30/10/2020 Purchase 104 6.6300 € 689.52 € XPAR Cancellation 30/10/2020 Purchase 171 6.6300 € 1,133.73 € XPAR Cancellation 30/10/2020 Purchase 1,246 6.6000 € 8,223.60 € XPAR Cancellation 30/10/2020 Purchase 472 6.6100 € 3,119.92 € CHIX Cancellation 30/10/2020 Purchase 37 6.5600 € 242.72 € XPAR Cancellation 30/10/2020 Purchase 246 6.5600 € 1,613.76 € XPAR Cancellation 30/10/2020 Purchase 201 6.5600 € 1,318.56 € XPAR Cancellation 30/10/2020 Purchase 15 6.5600 € 98.40 € XPAR Cancellation 30/10/2020 Purchase 35 6.5600 € 229.60 € XPAR Cancellation 30/10/2020 Purchase 734 6.5800 € 4,829.72 € XPAR Cancellation 30/10/2020 Purchase 938 6.5800 € 6,172.04 € XPAR Cancellation 30/10/2020 Purchase 538 6.5800 € 3,540.04 € BATE Cancellation 30/10/2020 Purchase 1 6.6200 € 6.62 € XPAR Cancellation 30/10/2020 Purchase 663 6.6400 € 4,402.32 € CHIX Cancellation 30/10/2020 Purchase 131 6.6300 € 868.53 € XPAR Cancellation 30/10/2020 Purchase 65 6.6300 € 430.95 € XPAR Cancellation 30/10/2020 Purchase 388 6.6300 € 2,572.44 € XPAR Cancellation 30/10/2020 Purchase 1,282 6.6300 € 8,499.66 € XPAR Cancellation 30/10/2020 Purchase 539 6.6200 € 3,568.18 € TRQX Cancellation 30/10/2020 Purchase 282 6.6200 € 1,866.84 € XPAR Cancellation 30/10/2020 Purchase 234 6.6200 € 1,549.08 € XPAR Cancellation 30/10/2020 Purchase 660 6.6200 € 4,369.20 € XPAR Cancellation 30/10/2020 Purchase 8 6.5900 € 52.72 € XPAR Cancellation 30/10/2020 Purchase 363 6.5900 € 2,392.17 € XPAR Cancellation 30/10/2020 Purchase 97 6.5900 € 639.23 € XPAR Cancellation 30/10/2020 Purchase 53 6.6300 € 351.39 € BATE Cancellation 30/10/2020 Purchase 113 6.6500 € 751.45 € XPAR Cancellation 30/10/2020 Purchase 507 6.6200 € 3,356.34 € BATE Cancellation 30/10/2020 Purchase 910 6.6300 € 6,033.30 € XPAR Cancellation 30/10/2020 Purchase 491 6.6200 € 3,250.42 € CHIX Cancellation 30/10/2020 Purchase 1,525 6.6300 € 10,110.75 € XPAR Cancellation 30/10/2020 Purchase 596 6.6200 € 3,945.52 € XPAR Cancellation 30/10/2020 Purchase 480 6.6000 € 3,168.00 € XPAR Cancellation 30/10/2020 Purchase 24 6.6100 € 158.64 € TRQX Cancellation 30/10/2020 Purchase 39 6.6100 € 257.79 € TRQX Cancellation 30/10/2020 Purchase 1,457 6.6300 € 9,659.91 € XPAR Cancellation 30/10/2020 Purchase 467 6.6200 € 3,091.54 € CHIX Cancellation 30/10/2020 Purchase 1 6.6400 € 6.64 € BATE Cancellation 30/10/2020 Purchase 55 6.6400 € 365.20 € TRQX Cancellation 30/10/2020 Purchase 1 6.6400 € 6.64 € BATE Cancellation 30/10/2020 Purchase 502 6.6200 € 3,323.24 € BATE Cancellation 30/10/2020 Purchase 301 6.6200 € 1,992.62 € XPAR Cancellation 30/10/2020 Purchase 176 6.6200 € 1,165.12 € XPAR Cancellation 30/10/2020 Purchase 342 6.6100 € 2,260.62 € XPAR Cancellation 30/10/2020 Purchase 145 6.6100 € 958.45 € XPAR Cancellation 30/10/2020 Purchase 1 6.6400 € 6.64 € TRQX Cancellation 30/10/2020 Purchase 19 6.6400 € 126.16 € TRQX Cancellation 30/10/2020 Purchase 151 6.6400 € 1,002.64 € TRQX Cancellation 30/10/2020 Purchase 292 6.6400 € 1,938.88 € TRQX Cancellation 30/10/2020 Purchase 558 6.6200 € 3,693.96 € XPAR Cancellation 30/10/2020 Purchase 95 6.6000 € 627.00 € XPAR Cancellation 30/10/2020 Purchase 378 6.6000 € 2,494.80 € XPAR Cancellation 30/10/2020 Purchase 491 6.5800 € 3,230.78 € XPAR Cancellation 30/10/2020 Purchase 147 6.5900 € 968.73 € CHIX Cancellation 30/10/2020 Purchase 323 6.5900 € 2,128.57 € CHIX Cancellation 30/10/2020 Purchase 1,347 6.6000 € 8,890.20 € XPAR Cancellation 30/10/2020 Purchase 501 6.6000 € 3,306.60 € XPAR Cancellation 30/10/2020 Purchase 422 6.6200 € 2,793.64 € BATE Cancellation 30/10/2020 Purchase 72 6.6700 € 480.24 € XPAR Cancellation 30/10/2020 Purchase 66 6.6700 € 440.22 € XPAR Cancellation 30/10/2020 Purchase 89 6.6700 € 593.63 € BATE Cancellation 30/10/2020 Purchase 680 6.7000 € 4,556.00 € CHIX Cancellation 30/10/2020 Purchase 13 6.7000 € 87.10 € XPAR Cancellation 30/10/2020 Purchase 700 6.7000 € 4,690.00 € XPAR Cancellation 30/10/2020 Purchase 800 6.6700 € 5,336.00 € XPAR Cancellation 30/10/2020 Purchase 532 6.6800 € 3,553.76 € BATE Cancellation 30/10/2020 Purchase 424 6.6800 € 2,832.32 € TRQX Cancellation 30/10/2020 Purchase 196 6.6800 € 1,309.28 € TRQX Cancellation 30/10/2020 Purchase 1,224 6.6800 € 8,176.32 € XPAR Cancellation 30/10/2020 Purchase 247 6.6800 € 1,649.96 € BATE Cancellation 30/10/2020 Purchase 21 6.6800 € 140.28 € BATE Cancellation 30/10/2020 Purchase 50 6.6800 € 334.00 € BATE Cancellation 30/10/2020 Purchase 102 6.6800 € 681.36 € BATE Cancellation 30/10/2020 Purchase 48 6.6800 € 320.64 € BATE Cancellation 30/10/2020 Purchase 146 6.6800 € 975.28 € CHIX Cancellation 30/10/2020 Purchase 65 6.6800 € 434.20 € CHIX Cancellation 30/10/2020 Purchase 357 6.6800 € 2,384.76 € CHIX Cancellation 30/10/2020 Purchase 323 6.6800 € 2,157.64 € XPAR Cancellation 30/10/2020 Purchase 1,972 6.6800 € 13,172.96 € XPAR Cancellation 30/10/2020 Purchase 328 6.6800 € 2,191.04 € XPAR Cancellation 30/10/2020 Purchase 444 6.6800 € 2,965.92 € XPAR Cancellation 30/10/2020 Purchase 609 6.6800 € 4,068.12 € XPAR Cancellation 30/10/2020 Purchase 250 6.6700 € 1,667.50 € XPAR Cancellation 30/10/2020 Purchase 390 6.6900 € 2,609.10 € TRQX Cancellation 30/10/2020 Purchase 60 6.6900 € 401.40 € TRQX Cancellation 30/10/2020 Purchase 1,860 6.6900 € 12,443.40 € XPAR Cancellation 30/10/2020 Purchase 1 6.6900 € 6.69 € CHIX Cancellation 30/10/2020 Purchase 1 6.6900 € 6.69 € CHIX Cancellation 30/10/2020 Purchase 1 6.6900 € 6.69 € CHIX Cancellation 30/10/2020 Purchase 303 6.6900 € 2,027.07 € CHIX Cancellation 30/10/2020 Purchase 14 6.7000 € 93.80 € XPAR Cancellation 30/10/2020 Purchase 3 6.7000 € 20.10 € XPAR Cancellation 30/10/2020 Purchase 16 6.7000 € 107.20 € XPAR Cancellation





CONTACTS ANALYSTS / INVESTORS



Thomas JACQUET

T. +33 (0)1 49 02 12 58

thomas.jacquet@coface.com Benoit CHASTEL

T. +33 (0)1 49 02 22 28

benoit.chastel@coface.com

FINANCIAL CALENDAR 2020/2021 (subject to change)

FY-2020 results: 10 February 2021 (after market close)

Q1-2021 results: 27 April 2021 (after market close)

Annual General Shareholders’ Meeting 2020: 12 May 2021

H1-2021 results: 27 July 2021 (after market close)

9M-2021 results: 28 October 2021 (after market close)

FINANCIAL INFORMATION

This press release, as well as COFACE SA’s integral regulatory information, can be found on the Group’s website:

http://www.coface.com/Investors

For regulated information on Alternative Performance Measures (APM),

please refer to our Interim Financial Report for S1-2020 and our 2019 Universal Registration Document.





