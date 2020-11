Toronto / Washington 02.11.2020 - Hexo Corp. legte in der vergangenen Woche Zahlen für das vierte Geschäftsquartal und das Gesamtjahr vor. Die Investoren reagierten enttäuscht. In den USA wird morgen in vier Bundesstaaten zur Cannabislegalisierung abgestimmt.



Hexo Corp. meldete für das vierte Geschäftsquartal, das am 31. Juli endete, einen Nettoumsatz von 27,058 Mio. CAD, was einem deutlichen Anstieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Gleichzeitig beliefen sich die operativen Ausgaben auf 71,508 Mio. CAD, der operative Verlust summierte sich allein im vierten Quartal auf 106,2 Mio. CAD, so dass unter dem Strich ein Verlust von 169,5 Mio. CAD stand.





Auf Sicht des gesamten Geschäftsjahres verlor Hexo 446,5 Mio. CAD bei einem Nettoumsatz von 80,55 Mio. CAD.Hexo betonte, dass man auf Sicht des Gesamtjahres die finanzielle Lage verbessern konnte. So wurden auf verschiedenen Wegen 186,7 Mio. CAD aufgenommen. Dennoch lag der operative Verlust auf einem enorm hohen Niveau, was unter anderem auf Abschreibungen auf Good Will in Höhe von 111,9 Mio. CAD, Abschreibungen von Intangibles in Höhe von 108,2 Mio. CAD und Abschreibungen in Höhe von 79,4 Mio. CAD auf Eigentum, Betriebsstätten und Ausrüstung zurückzuführen ist.Der Nettoverlust im Gesamtjahr beläuft sich auf 546,5 Mio. CAD.Spannung vor den WahlenAm Dienstag finden in den USA die Präsidentschaftswahlen statt. Angesichts der Pandemie endet in diesem Jahr die Wahlperiode am ersten Dienstag im November. Bereits jetzt haben mehr als 90 Mio. Wähler ihre Stimme abgeben.Daten aus den Vorjahren zufolge geben vor allem Wähler der Demokraten ihre Stimme per Briefwahl ab, weshalb die Chance für einen Wahlsieg des Tickets Biden/Harris ernst zu nehmen ist.Dies bedeutet auch, dass sich mehr progressive Wähler zum Thema der Legalisierung von Cannabis in vier US-Bundesstaaten äußern dürften. In New Jersey, Montana, South Dakota und Arizona wird auch darüber abgestimmt, ob es diesen nächsten wichtigen Schritt geben wird.Gerade die Entwicklung in New Jersey wird mit Spannung beobachtet. Dort war der amtierende Gouverneur nicht in der Lage, die Planungen zur Legalisierung gegen den politischen Gegner durchzusetzen. Sollten die Wähler tatsächlich für die Legalisierung stimmen, dürfte dies die Schritte zur Legalisierung im Nachbarstaat New York beschleunigen und einen weiteren riesigen Markt entstehen lassen.Mit den morgigen Wahlen in den USA zeichnet sich eine neue Ära des globalen Umgangs mit Cannabis ab. 