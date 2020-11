Zum Start des neuen Monats erfolgte ein sehr dynamische Gegenreaktion auf die Verluste im DAX. Wie weit trug diese den Index und wie stehen die Chancen auf eine Fortsetzung?

Auf eine Gegenreaktion am Aktienmarkt wartete man zum Monatsausklang vergebens. Doch heute erfolgte diese nun und ließ den Index die Kursverluste zumindest von zwei Handelstagen vergessen. Zwei Prozent Kursplus zeugten von entsprechendem Interesse der DAX-Anleger vor dem US-Wahltag. Was ereignete sich genau?

So verlief die Erholung

Bereits in der Nacht erholten sich die US-Futures von ihrem Abverkauf der Vorwoche. Positive Daten von Chinas Einkaufsmanagern, welche so optimistisch wie seit 10 Jahren nicht mehr in die Zukunft schauten, ließen das Corona-Thema zum Handelsstart in den Hintergrund treten. Ohne weitere Verluste begann der November und konnte sich zügig über 11.600 Punkten etablieren.

Der Startpunkt für die Rallye heute fand dann pberhalb der 11.650 Punkte statt. Hier lag das Freitagshoch und löste eine Art "Erleichterungsrallye" aus. Diese führte bis zum Mittag zur 12.800er-Marke und am Nachmittag noch einmal mit einer positiven Wall Street im Rücken zum Eröffnungsniveau des vergangenen Mittwochs.

In Summe legte der DAX zwei Prozent oder 231 Punkte mit folgenden Eckdaten zu:

Eröffnung 11.602,91PKT Tageshoch 11.838,00PKT Tagestief 11.551,36PKT

Der Chartverlauf und der Schlusskurs am oberen Bereich der Handelsspanne von beinahe 300 Punkten zeigt an, wie überverkauf der Markt nach dem Oktoberausklang schien:

Ob sich diese Stärke am Abend in New York halten oder gar noch morgen am US-Wahltag fortsetzen kann, muss sich jedoch noch zeigen.

Blick auf die Einzelwerte im DAX

Im Vorfeld der US-Wahl zeigten sich die Automobilwerte recht stark. So äußerte sich der BMW-Chef Oliver Zipse mit den Worten: "Wir werden mit jeder Regierung zurechtkommen in den USA" als der nach Exportwert größte Fahrzeugexporteur der Vereinigten Staaten unabhängig positiv zum weiteren Verlauf nach der US-Wahl. Fakt ist, dass es eine knappe Entshceidung sein könnte und im Nachgang erst einmal unsichere Zeiten anstehen könnten. Doch zumindest BMW und auch Daimler heute sahen dies positiv.

Damit eng vebunden war die Linde AG als Tagesgewinner im DAX gesucht. Sie meldete den Beginn der Produktion von Wasserstoff aus erneuerbarer Energie in Kalifornien für bis zu 1600 Fahrzeuge. Als Weltmarktführer für Wasserstoff betreibt Linde weltweit 80 Wasserstoff-Fabriken und rechnet dort mit einer wachsenden Nachfrage nach klimafreundlich erzeugten Wasserstoff. Das beflügelte die Aktien heute deutlich.

Das Schlusslicht an diesem sonst starken Markttag bildete die SAP-Aktie. Hier klangen noch einmal die Quartalszahlen vor einer Woche nach. Die Aktien fielen bis unter 90 Euro.

Das vollständige Ranking der heutigen DAX-Aktien sehen Sie hier auf einen Blick:

In der zweiten Reihe spielten die Quartalszahlen von Siemens Healthineers eine bestimmende Rolle. Dazu sprachen wir am Morgen mit unserem Händler:

Wie wirkte sich dieser Wochenausklang auf das mittelfristige Chartbild aus?

Mittelfristiger Blick auf den DAX-Chart

Die Volatilität bleibt im DAX weiterhin hoch. Technisch sahen wir heute zumindest eine Gegenbewegung auf die Kursverlust der jüngsten Zeit und damit ein deutliches Abbremsen im Bereich der 11.500 und der Juni-Tiefs:

Kann dies bereits eine Trendwende darstellen? Viel höngt von den weiteren Ereignissen in dieser Woche ab. Der US-Wahlkampf aber auch die Daten zum US-Arbeitsmarkt und die Notenbanksitzung FED sind hier wichtige Eckpfeiler für kommende Impulse.

Übrigens haben wir im Vordeld der US-Präsidentschaftswahl einige Aktien bezüglich einer Biden- oder Trump-Ausrichtung hinsichtlich des Wahlprogramms hin analysiert. Schauen Sie doch auf das Wochenedformat direkt im youtube-Kanal der LS-Exchange.

