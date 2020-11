"Glücksspielbehörde muss schnellstmöglich arbeitsfähig werden" / Statement Georg Wacker zur Unterzeichnung des Glücksspielstaatsvertrags durch die Ministerpräsidenten (FOTO)

Stuttgart (ots) - "Glücksspielbehörde muss schnellstmöglich arbeitsfähig werden""Nach der Unterschrift müssen Taten folgen", reagierte der Geschäftsführer vonLotto Baden-Württemberg, Georg Wacker, auf die Unterzeichnung desGlücksspielstaatsvertrags durch die Ministerpräsidenten. "Jetzt liegt der Ballbei den Landesregierungen, den Vertrag in gültiges Landesrecht zu überführen,damit die neuen Regelungen wie geplant am 1. Juli 2021 in Kraft treten können".Die Marktöffnung für bisher illegale Glücksspiele im Internet stelle einenParadigmenwechsel dar. "Lotto Baden-Württemberg wird sich dieser Herausforderungstellen", so Wacker. Notwendige Voraussetzung für die beabsichtigte Regulierungder besonders suchtgefährdeten Online-Angebote sei allerdings einehandlungsfähige Aufsicht. "Im Sinne eines wirkungsvollen Jugend- undSpielerschutzes muss die beschlossene Aufsichtsbehörde in Sachsen-Anhaltschnellstmöglich arbeitsfähig sein." Gelinge dies nicht, setze sich der seitJahren beobachtete Wildwuchs von Glücksspielen im Internet beschleunigt fort."Die gesetzlichen Leitplanken müssen kontrolliert und Verstöße sanktioniertwerden, sonst ist der neue Glücksspielstaatsvertrag nichts weiter als vieleSeiten beschriebenes Papier", appelliert Georg Wacker eindringlich.Georg Wacker ist seit 2018 Geschäftsführer der Staatlichen Toto-Lotto GmbHBaden-Württemberg. Von den jährlichen Spieleinsätzen in Höhe von etwa 1Milliarde Euro führt das Landesunternehmen rund 400 Millionen Euro fürsGemeinwohl ab. Innerhalb des Deutschen Lotto- und Totoblocks (DLTB) ist GeorgWacker bundesweit unter anderem für das Hauptprodukt LOTTO 6aus49 zuständig unddamit federführend für die jüngste Gewinnplanänderung.Pressekontakt:Mathias YagmurUnternehmenssprecherTelefon: 0711/81000-117E-Mail: mailto:presse@lotto-bw.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/110923/4751698OTS: Lotto Baden-Württemberg