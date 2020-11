Sind Elektroautos klimafreundlicher? - Klimaschutzorganisation myclimate stellt neuen Autorechner vor

Zürich/Reutlingen (ots) - Die Klimaschutzorganisation myclimate ermöglicht auf

ihrer Webseite http://www.myclimate.de/kompensieren , die Klimaauswirkung

verschiedener Aktivitäten zu berechnen und in myclimate Klimaschutzprojekten zu

kompensieren. Anhand von aktuellen Emissionsdaten und mit Ergänzung weiterer

Antriebstechniken und Treibstoffe hat myclimate nun den Rechner für Autofahrten

auf den neusten Stand gebracht. Dabei zeigt die nun aufgenommene Kategorie

Elektroautos die niedrigsten Werte. Auch der Rechner für Kreuzfahrtreisen wurde

aktualisiert.



Das Fachteam für Umweltauswirkungen von myclimate in Zürich und Berlin hat

mithilfe aktueller Studien und Daten die kostenfrei zugänglichen Webrechner für

Autofahrten und Kreuzfahrtreisenüberarbeitet. Der Autorechner zeigt die direkten

und indirekten Treibhausgasemissionen pro Fahrzeug auf einer bestimmten

zurückgelegten Distanz an.Diese Dienstleistung wird immer stärker nachgefragt.

Im Jahr 2019 verzeichnete der myclimate-Autorechner eine Wachstumsrate von rund

150 %. Nach dem Rechner für Flugemissionen ist der Autorechner das am

zweithäufigsten genutzte Berechnungsinstrument auf der Seite

http://www.myclimate.de/kompensieren .









Beim Autoemissionsrechner wurden die allgemeinen Verbrauchsdaten auf Basis der

Datenbank ecoinvent und neuer Mobilitätsstatistiken gründlich aktualisiert. Neu

lassen sich auch die Treibhausgasemissionen von Elektroautos, Hybrid- bzw.

Plug-In -Hybridfahrzeugen und von Treibstoffen wie Ethanol,

berechnen. In die Ergebnisse fließen auch die Emissionen ein, die von der

Herstellung bis zur Entsorgung des Fahrzeugs anfallen. In derKategorie

Elektrofahrzeuge werden somit auch die auf die Batterie zurückzuführenden

CO2-Emissionen abgebildet. Weiterhin werden auch die vorgelagerten Emissionen

der Treibstoffe bzw. des Stroms miteinberechnet. Die durch die Infrastruktur

bedingten Emissionen - etwa durch die Nutzung der Straßen - komplettieren die

Ergebnisse.



Link zur konkreten Berechnungsgrundlage (https://de.myclimate.org/fileadmin/user

_upload_de/myclimate_home_DE/01_Information_DE/01_About_myclimate_DE/09_Calculat

ion_principles/myclimate_Deutschland-Autorechner-Dokumentation_DE.pdf)



"Wir wollen mit dem aktualisierten Autorechner ein Berechnungswerkzeug zur

Verfügung stellen, das einfach zu bedienen ist, alle gängigen Antriebstypen

abdeckt und dabei durch den neusten Stand der Klimawissenschaft abgesicherte

Ergebnisse liefert", sagt Andy Eigenmann, Projektleiter Beratung & Lösungen bei

myclimate, der die Berechnungsgrundlage des neuen Autorechners entworfen hat.



Auswirkungen

