Corlieve Therapeutics SAS schließt die Seed-Finanzierung zur Entwicklung von Therapien für schwere neurologische Erkrankungen

Das von Corlieve geleitete Programm verwendet einen neuartigen AAV-Gentherapieansatz zur Behandlung der refraktären Temporallappenepilepsie (TLE), der am häufigsten diagnostizierten fokalen Epilepsie beim Menschen. Das Programm basiert auf bahnbrechenden wissenschaftlichen Erkenntnissen von INSERM, CNRS, der Universität Aix Marseille und der Universität Bordeaux und wird in Zusammenarbeit mit REGENXBIO Inc. (Maryland, USA), einem führenden Gentherapie-Unternehmen, entwickelt. Darüber hinaus hat Corlieve die NAV AAV9-Technologie von REGENXBIO für das TLE-Programm lizenziert. Corlieve wird vom Chief Executive Officer Richard Porter, Ph.D., geleitet, der über 25 Jahre neurowissenschaftliche Führungserfahrung in der Pharma- und Biotechbranche in das Unternehmen einbringt und zuletzt als Chief Operating Officer der Therachon Holding AG bis zu deren Übernahme durch Pfizer im Juli 2019 tätig war.

„Ich freue mich darauf, Corlieve auf einem tragfähigen wissenschaftlichen Fundament und mit der wertvollen Unterstützung unserer Partner und Investoren weiter aufzubauen", erklärte Dr. Porter. „Unser neuartiger Ansatz ermöglicht es uns, Patienten mit neurologischen Erkrankungen potenziell wegweisende Behandlungen anzubieten.""

Der Vorstand von Corlieve wird aus Vanessa Malier, Managing Partner bei Kurma, Anja Harmeier, Partnerin bei Pureos Bioventures und Olivier Danos, Ph.D., Chief Scientific Officer von REGENXBIO, bestehen.

„Die Gründung von Corlieve mit REGENXBIO ist eine weitere Bestätigung unseres Ansatzes, Unternehmen auf der Grundlage führender französischer Wissenschaft in Verbindung mit einem starken Technologiepartner aufzubauen. Wir bei Kurma sind begeistert, diese aufstrebende Wissenschaft zur Bekämpfung von TLE zu unterstützen", freut sich Frau Malier.

„Unser Auftrag bei REGENXBIO ist es, unsere proprietäre NAV-Technologieplattform zu entwickeln und deren Nutzung zu ermöglichen, um neue Gentherapien für Krankheiten mit erheblichem ungedecktem Behandlungsbedarf voranzubringen", so Dr. Danos. „Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Corlieve bei der Anwendung unserer NAV AAV9-Technologie zur potenziellen Behandlung von Patienten mit TLE, für die bessere Behandlungsmodalitäten erforderlich sind."