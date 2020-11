Takara Belmont veröffentlicht Corporate Purpose, Gedenklogo vor dem 100. Jahrestag im Jahr 2021

Osaka, Japan (ots/PRNewswire) - Die Takara Belmont Corporation hat ihren

Unternehmenszweck für die nächsten 100 Jahre sowie ein Logo zur Erinnerung an

den 100. Jahrestag ihrer Gründung im nächsten Jahr veröffentlicht, da das

Unternehmen im Oktober 2020 sein 99-jähriges Bestehen feierte.



Hidetaka Yoshikawa, Chairman und CEO, kommentierte: "Mit Blick auf die nächsten

100 Jahre freuen wir uns, weiterhin der Zukunft unserer Kunden, der Industrie

und der Gesellschaft als Ganzes zu dienen und ein schönes und erfülltes Leben zu

führen."





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Takara Belmont wurde 1921 in der west-japanischen Stadt Osaka gegründet. DasUnternehmen entwickelt, produziert und verkauft Friseurausrüstung,professionelle Haarkosmetikprodukte für die Friseurbranche sowiezahnmedizinische und Medizinprodukte für den Gesundheitsbereich.Das Unternehmen hat Auslandsniederlassungen in 12 Ländern und verkauft Friseur-und medizintechnische Produkte an Friseure, Kosmetikerinnen, Nagelkünstler,Zahnärzte und Ärzte in der ganzen Welt. Zu den im Ausland verkauften Produktengehören Friseurausrüstungen der Marke "Takara Belmont", Friseur-exklusiveprofessionelle Kosmetikprodukte mit den Namen "LebeL" und "ESTESSiMO" sowiezahnmedizinische und medizinische Geräte mit dem Namen "Belmont".Mit Blick auf die nächsten 100 Jahre ist Takara Belmont entschlossen, dieUnternehmensführung auf der Grundlage ihres neu gegründeten Unternehmenszweckszu fördern und dazu beizutragen, eine Gesellschaft zu schaffen, in der sowohldie Kunden in ihren Zielbranchen als auch die Menschen in der Welt von derFreude am Schönsein erfüllt sind.Die Geschichte und das Geschäft von Takara Belmont1. Ein Jahrhundert der technologischen Innovation, GeschäftsausweitungTakara Belmont wurde 1921 als Gießerei gegründet. Ihr Gründer, HidenobuYoshikawa, beschloss 1931, in seiner Firma Friseurstühle zu produzieren, da sieAufträge zum Gießen von Teilen solcher Stühle erhielt. Das Unternehmen war inder Lage, seine Friseurstühle schnell zu verbessern, um den Kundenbedürfnissengerecht zu werden, da es diese Stühle vollständig, einschließlich ihrer Teile,produzierte. Sie nutzte den ersten elektrischen Barbierstuhl der Welt, der 1962auf den Markt kam, um ihren Marktanteil auszubauen. Das Unternehmen liefertweiterhin erstklassige, qualitativ hochwertige Ausrüstung für die weltweiteFriseurbranche, basierend auf Yoshikawas Überzeugung, dass "großartige Produkteüberall auf der Welt eingesetzt werden". Takara Belmont war der erste japanische