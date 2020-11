Citi wird die COVAX-Fazilität der Impfallianz Gavi als Finanzberater betreuen

Die COVAX-Fazilität ist Teil von COVAX , einer weltweiten, multilateralen Initiative mit dem Ziel der Entwicklung, Herstellung und Verbreitung eines COVID-19-Impfstoffes auf fairer und gleichberechtigter Basis. Sie steht unter Federführung der Impfallianz Gavi, der Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) und der Weltgesundheitsorganisation (WHO) . Partner sind Impfstoffhersteller in Industrie- und Entwicklungsländern, UNICEF, die Weltbank, Organisationen der Zivilgesellschaft und andere Einrichtungen.

Citi wird Gavi hinsichtlich Strukturen zur Begrenzung staatlicher, kreditbezogener und operationeller Risiken fachkundig beraten. Hintergrund ist, dass die COVAX-Fazilität die gemeinsame Beschaffung von sicheren und wirksamen COVID-19-Impfstoffen von mehreren Pharmaunternehmen sowie die gerechte Verteilung an die an COVAX beteiligten Volkswirtschaften nach Erhalt der Zulassung ermöglichen möchte.

„Citi betrachtet diesen Auftrag als eindeutiges Zeichen für die Stellung, die wir als Unternehmen haben, und er knüpft an unsere Arbeit an, mit der wir an vielen Fronten zur Bekämpfung dieser Krise beitragen“ sagte Jane Fraser, President der Citigroup und CEO von Global Consumer Banking. „Die Finanzierung von Impfstoffen ist die unerlässliche Voraussetzung für die Beendigung dieser Krise und es ist eine Ehre für Citi, einen Beitrag zu diesem beispiellosen Kraftakt zu leisten. Wir setzen die besten Talente des gesamten Unternehmens ein, um der Gavi zu helfen, ihre weltweiten Ziele zu erreichen.“

Bis Ende 2021 will die COVAX-Fazilität in einer ersten Phase 2 Milliarden Impfstoffdosen erwerben und bereitstellen, die an die Bevölkerung der teilnehmenden Länder verteilt werden sollen. Mehr als 180 Länder haben sich der Fazilität bislang angeschlossen.

In der Funktion als Berater wird Citi der Fazilität bei der Suche nach Risikobegrenzungs- und Ausführungsstrategien zur Seite stehen und dabei auch die Entwicklung von Strategien zur Operationalisierung und Aufrechterhaltung der COVAX-Fazilität unterstützen.

„COVAX ist die beste Möglichkeit, um den Menschen aller Länder einen schnellen, gerechten und gleichberechtigten Zugang zu COVID-19-Impfstoffen zu ermöglichen, sobald diese zur Verfügung stehen. Sehr gerne nehmen wir die externe fachliche Beratung von Citi für die COVAX-Fazilität in Anspruch, um unser internes Fachwissen zu ergänzen, unsere wichtige Arbeit zur Risikobegrenzung zu unterstützen und die COVAX-Fazilität in ihrer Struktur so effektiv wie möglich zu gestalten“, sagte Dr. Seth Berkley, Chief Executive Officer, Gavi.