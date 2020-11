Celltrion Healthcare präsentiert positive erste Wirksamkeits- und Sicherheitsergebnisse zu CT-P17 bei rheumatoider Arthritis

Die Ergebnisse zeigten, dass die Wirksamkeit von CT-P17 mit der von Referenz-Adalimumab gleichwertig ist: Sowohl für CT-P17 als auch Referenz-Adalimumab fand sich in der 24. Woche eine ACR20-Ansprechrate von 82,7% (268/324). Ähnliche zusätzliche sekundäre Wirksamkeitsendpunkte fanden sich für die ACR20/50/70-Ansprechraten, den mittleren DAS28 (CRP), den CDAI (Clinical Disease Activity Index) und SDAI (Simplified Disease Activity Index) und das EULAR (CRP)-Ansprechen. Die PK-Ergebnisse hinsichtlich der mittleren C trough von Adalimumab bis zur 24. Woche waren etwas höher für CT-P17 und in beiden Therapiegruppen war die mittlere C trough generell in der Anti-Drug-Antikörper (ADA)-positiven Subgruppe niedriger als in der ADA-negativen Subgruppe. Das Sicherheitsprofil von CT-P17 bis zur 24. Woche war mit dem von Referenz-Adalimumab vergleichbar, da es sich bei den meisten Ereignissen um Nebenwirkungen vom Schweregrad 1 oder 2 handelte.1

„Diese Phase-III-Ergebnisse zeigen, dass die PK und das Wirksamkeits- und Sicherheitsprofil von CT-P17 und Referenz-Adalimumab vergleichbar sind. Dabei bauen sie auf dem Nachweis der Gleichwertigkeit von CT-P17 und Referenz-Adalimumab bei der Behandlung der rheumatoiden Arthritis auf“, so Professor Edward Keystone, Senior Consultant Rheumatologist, Mount Sinai Hospital, Toronto, Canada. „Diese vielversprechenden Studienergebnisse sprechen für die Anwendung von CT-P17, dem ersten Adalimumab-Biosimilar mit hochkonzentrierter und citratfreier Formulierung, als alternative Behandlungsoption für geeignete Patienten mit rheumatoider Arthritis.”