bet-at-home.com AG: bet-at-home erhält bundesweite Sportwettenkonzession für Deutschland

02.11.2020 / 20:18 CET/CEST

Das Regierungspräsidium in Darmstadt hat am 02. November 2020 dem Antrag der bet-at-home.com Internet Ltd. auf eine bundesweite Konzession für Sportwetten in Deutschland stattgegeben.