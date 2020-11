Ehemaliger leitender CFIUS-Beamter Justin Huff geht zu Dorsey

Die internationale Anwaltskanzlei Dorsey & Whitney LLP hat heute bekannt gegeben, dass der ehemalige leitende CFIUS-Beamte Justin Huff ab sofort für die Niederlassung der Kanzlei in Washington D.C. tätig sein wird.

Vor seiner Tätigkeit für die private Anwaltskanzlei hatte Huff als stellvertretender Direktor im Büro des US-Finanzministeriums den Vorsitz des Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS) inne. Hierbei handelt es sich um einen behördenübergreifenden Ausschuss, der grenzüberschreitende Fusionen, Übernahmen und bestimmte Investitionstransaktionen auf potenzielle Risiken in Bezug auf die nationale Sicherheit überprüft. Huff leitete die Überprüfung von Hunderten von CFIUS-Anträgen und führte gründliche Analysen von Transaktionen im Hinblick auf die nationale Sicherheit in einer Vielzahl von Branchen, wie u. a. Biotechnologie, Landwirtschaft, Technologie, Telekommunikation, Immobilien, Energie usw., durch. Huff bemühte sich darüber hinaus um eine intensive Kommunikation zwischen den Agenturen und für die Konsensbildung mit den anderen acht Behörden im CFIUS-Ausschuss.