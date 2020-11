Anschlag bei Synagoge in Wien – mindetens ein Toter; Polizist in Lebensgefahr

In Wien kam es am Abend zu einem Anschlag auf eine Synagoge in Wien. Es kam zu längeren Schusswechseln, bei denen ein Polizist schwer verletzt wurde, er schwebt in Lebensgefahr. Augenzeugen sprechen von bis zu 50 Schüssen. Diese Meldung erscheint gesichert; unbestätigte Berichte sprechen von bis zu 7 Toten und mehreren Schwerverletzten. Ich bin damit

Ein Beitrag von Redaktion.