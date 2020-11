Grande West geht Partnerschaft mit hofer powertrain hinsichtlich Antriebssystemintegration und -implementierung ein

Vancouver (British Columbia), 2. November 2020. Grande West Transportation Group Inc. (TSX-V: BUS, OTCQX: GWTNF, FRA: 6LG) („Grande West“ oder das „Unternehmen“), ein kanadischer Hersteller von mittelgroßen Mehrzweck-Transitfahrzeugen für den Verkauf in Kanada und den USA, freut sich bekannt zu geben, dass er eine Partnerschaft mit hofer powertrain, einem deutschen Lieferanten von Antriebssystemen, eingegangen ist, um die Antriebs- und Managementlösung für Elektrofahrzeuge in seine Vicinity-Busse zu integrieren.