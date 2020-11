Weil ruft zum Melden von Corona-Verstößen auf

HANNOVER (dpa-AFX) - Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hat die Bürger dazu aufgerufen, Verstöße gegen die Corona-Auflagen zu melden. "Das macht keiner gerne. Und dann kommt auch schnell der Gedanke auf, "Mensch, bin ich jetzt eine Petze oder gar ein Denunziant?", aber ehrlich gesagt: Im Moment geht es um richtig viel", sagte der SPD-Politiker am Montag NDR Niedersachsen, wo er sich Fragen von Hörern und Zuschauern stellte. "Und deswegen können wir eine solche Mithilfe aus der Bevölkerung auch gut gebrauchen." Der SPD-Politiker unterstrich: "Jetzt haben wir es mit Infektionsschutz zu tun, und da ist es einfach auch richtig, wenn wir alle auch mitwirken."

Für mögliche Lockerungen nach dem am Montag gestarteten Teil-Lockdown stellte Weil noch keinen Zeitpunkt in Aussicht. "Wenn wir sehen, in zwei Wochen zum Beispiel, jetzt fängt es aber an, sich in die richtige Richtung zu bewegen, dann werden wir wahrscheinlich so eine Diskussion führen", sagte der Ministerpräsident. "In der Situation, in der wir jetzt sind, wo es immer noch steil bergauf geht von Tag zu Tag, da wäre es wirklich vermessen, die andere Diskussion zu führen."

Mit einem vierwöchigen Teil-Lockdown sollen die sprunghaft steigenden Corona-Infektionszahlen schnell wieder abgeflacht werden. Praktisch alle Freizeit-, Kultur- und Sporteinrichtungen bleiben geschlossen. Die meisten Veranstaltungen sind verboten. Auch Privattreffen zu Hause sind nur begrenzt erlaubt./lvo/DP/zb