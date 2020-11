The Estée Lauder Companies erreicht Meilensteine beim Klimaschutz, Net Zero und RE100, und setzt neue wissenschaftsbasierte Ziele

„Die heutige Ankündigung markiert für The Estée Lauder Companies eine neue Ebene an Motivation und Engagement im Bereich des Klimaschutzes. Die Definition ehrgeiziger Ziele im Einklang mit den neuesten Erkenntnissen der Klimaforschung spiegelt unsere Werte und unser Engagement wider, einen langfristigen Unternehmenserfolg anzustreben“, so Fabrizio Freda, President und Chief Executive Officer, The Estée Lauder Companies. „In diesem für den Klimaschutz entscheidenden Jahrzehnt werden wir unsere Anstrengungen zur Erhaltung eines gesunden und schönen Planeten für die kommenden Generationen weiter intensivieren.“

Um seine Ziele in Bezug auf Klimaneutralität (Net Zero) und RE100 bis 2020 zu erreichen, fokussiert ELC seine Bemühungen vor allem auf die Reduzierung seiner betrieblichen Kohlenstoffemissionen durch den Einsatz anspruchsvoller Lösungen und Investitionen in Projekte, die zusätzliche erneuerbare Energien ans Netz bringen. Der Portfolioansatz sieht die Unterzeichnung eines virtuellen Stromabnahmevertrages (VPPA) für 22 Megawatt (MW) Windkraft aus dem Windpark Ponderosa in Oklahoma vor und besiegelt damit die bisher größte Vereinbarung des Unternehmens im Bereich erneuerbarer Energien. Allein der Windpark Ponderosa wird mehr als die Hälfte des Strombedarfs des Unternehmens aus erneuerbaren Energien decken.

ELC hat sein weltweites Portfolio an erneuerbaren Energien durch die Installation von Boden- und Aufdach-Solaranlagen an seinen Standorten rund um den Globus erweitert und die weltweite Gesamtkapazität des Unternehmens auf mehr als 5 MW Solarkapazität erhöht. In Märkten, in denen die ELC-Betriebe einen vergleichsweise kleinen CO2-Fußabdruck haben, erwarb das Unternehmen Zertifikate für erneuerbare Energien (RECs) oder deren internationale Äquivalente, um die regionale Generierung erneuerbarer Energien zu fördern. Um die restlichen jährlichen Emissionen seines Geschäftsbetriebs zu eliminieren, hat ELC CO2-Kompensationszertifikate aus dem Massachusetts Tri-City Forestry-Projekt in Nordamerika gekauft, das ein 6.500 Hektar großes, öffentliches Waldgebiet vor kommerziellem Holzeinschlag schützt und eine langfristige nachhaltige Bewirtschaftung des Waldes gewährleistet.