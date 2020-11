Hangzhou in Ostchina setzt auf Online-Messe, um kulturelle und kreative Produkte aus aller Welt zu präsentieren

HANGZHOU, China, 3. November 2020 /PRNewswire/ -- Die 14. Hangzhou Cultural and Creative Industry Expo fand vom 29. Oktober bis 1. November in Hangzhou, der Hauptstadt der Provinz Zhejiang im Südosten Chinas, statt. Die Expo zog mehr als 4.000 Kultureinrichtungen und Unternehmen aus über 60 Ländern und Regionen an, die online und offline daran teilnahmen. Im Vergleich zur vorherigen Expo stieg die Gesamtzahl der teilnehmenden Anbieter um 60%. Anbieter aus Übersee belegten wieder 40% der Gesamtausstellungsfläche. Mehr als 60.000 Besucher wurden am Hauptveranstaltungsort gezählt, während die beiden Online-Veranstaltungsorte mehr als 930 Millionen Klicks erhielten. Die vor Ort abgeschlossenen Transaktionen und Projektverträge erreichten 2,19 Milliarden Yuan.