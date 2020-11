ICE und ICIS wollen europäische Gas-Benchmark-Angebote verbessern

LONDON, 3. November 2020 /PRNewswire/ -- ICIS, eine globale Quelle unabhängiger Rohstoffnachrichtendienste, und Intercontinental Exchange, Inc. (ICE), ein führender Betreiber globaler Börsen und Clearinghäuser und Anbieter von Hypothekentechnologie, Daten und Notierungsdiensten, bieten Marktteilnehmern die Möglichkeit, auf ICIS European Gas Benchmarks zu handeln.

Dies ermöglicht es der ICE, sowohl physisch als auch finanziell abgewickelte europäische Erdgas-Sofortverträge aufzulisten. Am 7. Dezember 2020 plant ICE, mit dem Angebot von täglichen Erdgas-Futures-Kontrakten zu beginnen, die gegen die ICIS-Benchmark-Preisabklärungen der niederländischen TTF und der britischen NBP für Day-Ahead- und Wochenendpreise abgerechnet werden, vorbehaltlich der regulatorischen Untersuchung.

Die von ICIS produzierten TTF- und NBP-Erdgas-Benchmarkpreise werden weltweit referenziert und auf dem europäischen Erdgasmarkt gehandelt und verglichen. Die Einführung der neuen Verträge markiert den ersten Clearing-Gas-Sofortvertrag, der physisch nach den europäischen Gas-Benchmarks der ICIS abgewickelt wird.

Die ICIS Natural Gas Daily Futures wurden von der Kundennachfrage angetrieben und bieten der Branche zusätzliche Möglichkeiten für Risikomanagement, Handel und Clearing dieser europäischen Erdgas-Benchmarks.

„Als eine führende Quelle von Marktinformationen und Preisdaten für die europäische Gasindustrie freuen wir uns sehr, mit ICE zusammenzuarbeiten, um Flexibilität zu schaffen, die es der Industrie ermöglicht, Risiken mit Zuversicht zu managen und so Entscheidungen zu ermöglichen, auf die es ankommt", sagte Stuart Wood, Head of Energy Strategy bei ICIS. „Dies spiegelt wider, warum die ICIS das Vertrauen und die Anerkennung der Energiemarktteilnehmer genießt, angesichts unserer 30-jährigen Erfahrung in der Bereitstellung unabhängiger, qualitativ hochwertiger Preisinformationen, Nachrichten und Analysen zu den europäischen Gasmärkten."

ICE beherbergt die TTF- und NBP-Erdgasderivatemärkte, Europas führende Erdgas-Benchmarks, die den Marktteilnehmern Zugang zu tiefen und liquiden Märkten bieten, um ihre Risikoexponierung zu steuern.

Der Erdgasmarkt ist einem raschen Wandel unterworfen, da er sich zu einem wirklich globalen Gasmarkt wandelt. Europas Rolle als weltweiter Ausgleichsmarkt ist in den Mittelpunkt gerückt, was dazu geführt hat, dass TTF für immer mehr Marktteilnehmer zum Maßstab der Wahl geworden ist, um ihr Erdgaspreisrisiko abzusichern.