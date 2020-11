BREMEN (dpa-AFX) - 'Weser-Kurier' zum Castor-Transport

"Die Landesregierung in Hannover hatte das Bundesinnenministerium darum gebeten, den Transport zu verschieben. Zu gefährlich, sagt sie; die Polizeigewerkschaft sieht das genauso. Weniger wegen der Castoren, eigentlich gar nicht. Der Grund ist die Pandemie, die Ansteckungsgefahr, wenn so viele Menschen zusammenkommen. Allein das brütende Warten in den Mannschaftswagen der Polizei. Auch wenn die Beamten dabei alle Masken tragen - gut ist das nicht. Der Castor muss rollen, auch das ist wahr. Es gibt für Deutschland eine verbriefte Rücknahmepflicht. Der Zeitpunkt für den Transport ist aber denkbar schlecht gewählt."