Kleine Größe. Große Leistung.

EMist Disinfection Solutions gab heute die Einführung des Desinfektionsmittelsprühgerätes „EX-7000 TruElectrostatic“ bekannt.

Das EX-7000 ist leicht und ergonomisch und wiegt nur 14,9 Pfund, was es um die Hälfte leichter macht als andere Sprühgeräte. Ausgestattet mit der intelligenten Technologie „Charge Detect“ erkennt der elektrostatische Sprüher EX-7000 kontinuierlich die Polarität des Anwenders und der Ausrüstung und stellt sich automatisch so ein, dass eine Erdung nie ein Problem ist, was die umfangreichste Desinfektionsmittelbeschichtung in der Branche gewährleistet und die Arbeits- und Chemikalienkosten um 50 Prozent reduziert.

Das Desinfektionsmittel wird zunächst zerstäubt, durch eine elektrostatische Induktionsdüse geleitet, über eine bipolare Stromversorgung aufgeladen und dann in Richtung des Zielbereichs entladen. Die bipolare Versorgung bewirkt, dass die elektrischen Ladungen abwechselnd neu verteilt werden, was zu Tröpfchen mit einem Überschuss an positiven oder negativen Ladungen führt. Diese geladenen Tröpfchen werden vom Zielbereich so angezogen, dass sie die Seiten, Kanten und die Rückseite von Oberflächen bedecken.