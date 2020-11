03.11.2020 / 07:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

FUCHS PETROLUB SE mit Erholung im dritten Quartal 2020 - Die ersten neun Monate 2020 aufgrund der Covid-19-Pandemie weiterhin mit deutlichen Umsatz- und Ergebnisrückgängen



"In diesem schwierigen Jahr blickt FUCHS auf ein gutes drittes Quartal zurück. Der Aufwärtstrend, der sich bereits zum Ende des zweiten Quartals abgezeichnet hatte, setzte sich in den vergangenen Monaten mit Wachstum in China und einer Erholung in Europa und Amerika fort. Nach einem überraschend guten September konnten der Umsatzrückgang nach neun Monaten auf nunmehr -11% und der Ergebnisrückgang (EBIT) auf -17% reduziert werden.

Positiv entwickelte sich insbesondere unser Freier Cashflow vor Akquisitionen. Dieser liegt trotz Ergebnisrückgang, bei im Vergleich zum Vorjahr reduzierten Investitionen, mit 122 Mio EUR deutlich über Vorjahr. Diese Entwicklung bestätigt uns in unserer Entscheidung, unser Investitionsprogramm auch unter den aktuell schwierigen Bedingungen mit Augenmaß fortzusetzen. Bis Ende September haben wir 89 Mio EUR in unsere Zukunft investiert.



Wir blicken verhalten optimistisch auf die verbleibenden Monate und haben daher auch unsere Prognose für das Jahr angepasst. Aktuell rechnen wir mit einem Ergebnisrückgang in der Größenordnung von -15%. Im Juli waren es noch -25%", so Stefan Fuchs, Vorstandsvorsitzender FUCHS PETROLUB SE.

- Umsatz in den ersten neun Monaten mit 1.740 Mio EUR (1.952) um -11% unter Vorjahr



- Ergebnis (EBIT) rückläufig um -17% auf 203 Mio EUR (246)

- Neuer Ausblick für das laufende Geschäftsjahr: Ergebnisrückgang in der Größenordnung von -15% (zuvor -25%)



FUCHS auf einen Blick



in Mio EUR Q1-3 2020 Q1-3 2019 Abw. % Umsatz (1) 1.740 1.952 -11 Europa, Mittlerer Osten, Afrika (EMEA) 1.060 1.201 -12 Asien-Pazifik 509 535 -5 Nord- und Südamerika 281 320 -12 Konsolidierung -110 -104 - Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) 203 246 -17 Ergebnis nach Steuern 142 176 -19 Investitionen 89 103 -14 Freier Cashflow vor Akquisitionen 122 94 30 Ergebnis je Aktie in EUR