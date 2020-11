DGAP-News: Klöckner & Co SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Klöckner & Co mit deutlichem Ergebnisanstieg im dritten Quartal 2020 - digitaler Umsatzanteil steigt weiter



03.11.2020 / 07:00

- Operatives Ergebnis (EBITDA) vor wesentlichen Sondereffekten mit 40 Mio. € (Q3 2019: 26 Mio. €) am oberen Ende der angehobenen Prognosespanne von 30 bis 40 Mio. €