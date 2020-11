03.11.2020 / 07:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

PRESSEMELDUNG



Pfeiffer Vacuum profitiert vom starken Halbleitergeschäft und verbesserte Margen im 3. Quartal 2020



- Umsatz in 9M 2020 um 2,9 % gesunken und in Q3 2020 um 2,7 % niedriger

- EBIT-Marge erreicht 7,9 % in 9M 2020 und 10,6 % in Q3 2020

- Auftragseingang mit 461,3 Mio. Euro um 2,5 % höher als im Vorjahr

Asslar, 3. November 2020. Pfeiffer Vacuum Technology AG, ein weltweit führender Anbieter von Vakuumlösungen, gibt heute seine Konzern-Finanzergebnisse für das dritte Quartal und den Neunmonatszeitraum zum 30. September 2020 bekannt.



In den ersten neun Monaten 2020 ging der Umsatz von Pfeiffer Vacuum im Vergleich zum Vorjahr um 2,9 % auf 453,9 Mio. Euro zurück (9M 2019: 467,3 Mio. Euro), was insbesondere auf einen niedrigeren Umsatz in den Marktsegmenten Beschichtung, Analytik, Industrie sowie F&E zurückzuführen ist, der durch eine positive Entwicklung im Halbleitermarkt kompensiert werden konnte. Im Halbleiter- und Beschichtungsmarkt stieg der Umsatz um 7,1 % auf 233,5 Mio. Euro (9M 2019: 218,0 Mio. Euro), während in den Marktsegmenten Industrie, Analytik und F&E ein Umsatzrückgang um 11,6 % auf 220,4 Mio. Euro verzeichnet wurde (9M 2019: 249,3 Mio. Euro).

Das Bruttoergebnis lag in den ersten neun Monaten bei 158,0 Mio. Euro (9M 2019: 161,4 Mio. Euro). Der Rückgang gegenüber dem Vorjahreszeitraum resultierte aus negativen Skaleneffekten im Zusammenhang mit den Umsatzrückgängen und der Auswirkung der von Pfeiffer Vacuum implementierten COVID-19-Maßnahmen auf die Produktivität; dem stand im dritten Quartal 2020 ein vorteilhafter Umsatzmix in den Märkten gegenüber. Durch eine starke Bruttoergebnismarge von 36,4 % im dritten Quartal 2020 (Q3 2019: 33,6 %) verbesserte sich die Bruttoergebnismarge in den ersten neun Monaten 2020 auf 34,8 % (9M 2019: 34,5 %).