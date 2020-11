---------------------------------------------------------------------------

Presseinformation



Vermietungserfolg:

DIC Asset AG vermietet den ehemaligen Kaufhof-Standort Bremen mit rd. 26.000 qm neu



* Ehemaliger Kaufhof-Standort ist komplett neu vermietet

* Neuer Ankermieter ist das familiengeführte Möbelunternehmen Opti-Wohnwelt



* Dazu neue Mietverträge mit Saturn, Edeka und weiteren Mietern abgeschlossen



* Eine Zukunftsentscheidung für Bremen: Attraktivität der Innenstadt bleibt erhalten, für das Kaufhof-Team ergeben sich bei Opti-Wohnwelt neue Chancen



* Erfolgreiche Nachvermietung sichert Mieterträge der DIC

Frankfurt am Main, 3. November 2020. Die DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4), eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen, hat das Objekt in der Papenstraße in der Bremer Innenstadt wieder voll vermietet. Der vorherige Hauptmieter Karstadt-Kaufhof hatte im Juli im Rahmen der Restrukturierungsaktivitäten entschieden, den Standort nach Ablauf Oktober 2020 nicht weiter zu betreiben.



Die DIC Asset AG hatte umgehend ein Nachvermietungskonzept erarbeitet und kann nun für die Menschen in der Bremer Innenstadt einen beliebten Einkaufsstandort erhalten und weiterentwickeln. Es wurden Mietverträge mit drei wesentlichen und weiteren Mietern abgeschlossen. Damit hat DIC Asset AG bewiesen, wie sie mit Schnelligkeit, Kompetenz und Kreativität entscheidende Impulse für die Entwicklung und die Werthaltigkeit ihrer Immobilien und der städtischen Umgebung setzen kann.



Der Elektronikeinzelhändler Saturn und der Nahversorger EDEKA, die zuvor Untermieter von Karstadt-Kaufhof für rund 10.200 qm der Gesamtmietfläche waren, haben nun direkte Mietverhältnisse mit der DIC Asset AG abgeschlossen. Zudem wurde mit dem Möbelhaus Opti-Wohnwelt als neuer Mieter ein Vertrag für die freigewordenen genutzten Flächen von rund 15.500 qm für einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren mit Option zur Verlängerung abgeschlossen. Die Miethöhe der neuen Multi-Tenant-Konstellation befindet sich auf einem vergleichbaren Niveau zur Vorvermietung.