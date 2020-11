DGAP-Media / 03.11.2020 / 07:45

Havn Life Sciences unterstützt die MIND Foundation bei der Depressionsforschung mit dem Wirkstoff Psilocybin in Deutschland.



Die Studie leitet Prof. Dr. Gerhard Gründer, der bereits in den 70er Jahren Studien zu Psychedelika in Deutschland durchgeführt hat.



Havn Life Sciences Inc. (ISIN:CA4196211078 ; WKN:A2QCQ0), ist ein Biotech-Unternehmen, das mit einer Reihe standardisierter und kontrollierter Psilocybin-Produkte einen neuen Markt für Forschung und Therapie öffnen möchte. Psilocybin ist ein Wirkstoff, der in einigen Pilzen vorkommt. Der Konsum bewirkt einen psychedelischen Rausch mit visuellen Halluzinationen, den Forscher in mehreren - unabhängig voneinander durchgeführten - Studien bereits zu Therapiezwecken nutzen konnten.