Morgenticker (03.11.2020)

- Die US-Indizes beendeten die Sitzung am Montag höher. Der Dow Jones stieg um 1,6%, während der S&P 500 um 1,2% und die Nasdaq um 0,4% zulegten.



- An den asiatischen Märkten herrscht heute eine optimistische Stimmung. Der Nikkei stieg um 1,39%, der Kospi um 1,6% und der Hang Seng um 2,15%. Der S&P/ASX 200 legte um 1,9% zu. Die DE30-Futures deuten auf eine höhere Eröffnung der europäischen Sitzung hin.



- Die Reserve Bank of Australia beschloss auf ihrer November-Sitzung, ihren Leitzins von 0,25% auf ein Allzeittief von 0,1% zu senken.



- Lowe von der RBA sagte, dass negative Zinsen „außerordentlich unwahrscheinlich" seien.



- Hongkongs SFC sagt, die Regierung werde verlangen, dass alle Krypto-Handelsplattformen reguliert werden, unabhängig davon, ob sie mit Wertpapieren handeln oder nicht.



- Nach Angaben der South China Morning Post wird China voraussichtlich die Einfuhr von australischem Weizen verbieten.



- Biden liegt laut CNBC-Umfragen in sechs wichtigen Staaten vorn.



- Kanadas Minister für öffentliche Sicherheit sagt, er werde seine Grenze zu den USA so lange wie nötig geschlossen halten.



- Sondereinsätze für das österreichische Bundesheer sind nach Wien verlegt worden, um die Stadt wegen des Terroranschlags zu sichern.



- Erdbeben der Stärke 6,0 trifft Chile.



- Der EUR und der CHF sind die führenden Hauptwährungen, während der AUD und der CAD am stärksten zurückbleiben.

Nach wie vor tauchen weltweit neue Coronavirus-Fälle in hoher Zahl auf. Gestern wurden mehr als 472.000 Neuinfektionen gemeldet. Quelle: worldometers, XTB



