BERENBERG stuft VOSSLOH AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Vossloh von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 40 auf 38 Euro gesenkt. Der Bahntechnikkonzern profitiere vom grünen Megatrend, schrieb Analyst Otto Sieber in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Corona-Krise treffe ihn weniger hart als gedacht./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2020 / 18:43 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Vossloh Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de