Aktuell schwankt das Wertpapier der Deutschen Bank auf Jahressicht im Mittelfeld der bisherigen Handelsspanne, diese erstreckt sich von 4,44 bis an 10,37 Euro. Seit Juli hat sich eine kleinere Spanne zwischen 6,75 und grob 8,30 Euro eingestellt, die sich allerdings zunehmend als inverse SKS-Formation entpuppt und dadurch ein baldiges Kaufsignal nach technischen Maßstäben erfolgen könnte. Damit könnte die Schleichfahrt der letzten Monate endlich ein Ende finden und handfeste Signale liefern. Das bestätigte das Geldhaus jüngst mit festen Quartalszahlen unter dem Einfluss der Corona-Pandemie.

Kommt gut durch die Krise

Die nächsten Handelsstunden könnten bereits eine Entscheidung im Wertpapier der Deutschen Bank hervorbringen, ein nachhaltiger Kursanstieg über 8,30 Euro dürfte sofortiges Aufwärtspotenzial an 8,75 Euro freisetzen, darüber an die Sommerhochs bei 9,19 Euro. Rechnerisch besteht durch die vollständige Umsetzung der inversen SKS-Formation sogar Kurspotenzial bis an die Jahreshochs von 10,37 Euro und kann beispielsweise über ein Investment in das Open End Turbo Long Zertifikat WKN KB9NFN bestens abgedeckt werden. Ein sinnvoller Stopp sollte das Niveau von vorerst 8,00 Euro nicht überschreiten. Ein Rückfall unter 7,50 Euro und somit das Niveau der rechten Schulter dürfte die Deutsche Bank-Aktie noch einmal in den Bereich der Septembertiefs um 6,75 Euro abwärts zwingen. In einem derartigen Szenario wären Abschläge auf 6,35 Euro dann aber auch nicht mehr auszuschließen.