Pressemitteilung



German Fund Champions 2021 stehen fest: finanzen.net und f-fex küren die besten Fondsgesellschaften in Deutschland



* Champions und MIPs (most improved players) mit hervorragenden Leistungen trotz schwierigem Marktumfeld



* Film-Doku über Auszeichnung in fünf Ligen: Aktien, Renten, Mischfonds, ETFs und ESG/Nachhaltigkeit



* Vergabe von Publikumspreisen durch die Nutzer von finanzen.net

Bad Homburg/Karlsruhe, 03.11.2020 - Die Sieger der German Fund Champions League stehen fest. In einer informativen Film-Doku, die seit heute unter www.finanzen.net abgerufen werden kann, stellen die Veranstalter des Wettbewerbs die siegreichen Fondsgesellschaften und ihre Manager vor. Bei der Auszeichnung wurden jeweils drei Gesellschaften pro Kategorie zum "Champion" und jeweils eine zum "MIP" ("most improved player") auf Basis des prognoseoptimierten f-fex Fondsratings gekürt. Erstmalig wurden darüber hinaus in diesem Jahr von den Nutzern des Finanzportals finanzen.net Publikumspreise für die beliebteste Fondsgesellschaft und den beliebtesten ETF-Anbieter vergeben.



Champions in der Kategorie Aktien wurden BlackRock, Pictet Asset Management und Union Investment. Der Preis für den MIP ging in dieser Kategorie an Metzler Asset Management. Bei den Rentenfondsanbietern konnten sich DWS Investment, Fidelity Investments und Schroder Investment Management durchsetzen. KEPLER-FONDS holte in dieser Kategorie den Preis für den MIP. Bei den Mischfonds machten Allianz Global Investors, Flossbach von Storch und Union Investment ihren Anspruch als Champions geltend. Carmignac Gestion wurde in dieser Kategorie zum MIP gekürt. In der Liga ESG/Nachhaltigkeit holten sich Fondsspezialisten von BlackRock, LBBW Asset Management und Union Investment die begehrte Champions-Trophäe. Den MIP-Pokal ging in dieser Kategorie ebenfalls an LBBW Asset Management. In der ETF-Liga konnten insbesondere Amundi Asset Management, Invesco Asset Management und Vanguard Asset Management punkten. Den Titel zum "most improved player" (MIP) holte sich hier Xtrackers von DWS Investment. Die beiden Publikumspreise zur beliebtesten Fondsgesellschaft bzw. zum beliebtesten ETF-Anbieter gingen an BlackRock bzw. iShares by BlackRock.