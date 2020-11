"Die DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4) hält sich in den ersten neun Monaten relativ gut - insbesondere wenn man die Probleme mit den Kaufhof-Immobilien in Erinnerung ruft." meinten wir noch Ende Oktober - und hier kommt jetzt eine jetzt vollständige Entwarnung - Erfolg für das Management.

DIC Asset hat das Objekt in der Papenstraße in der Bremer Innenstadt wieder voll vermietet. Zwei VKarstadt-Kaufhof Mietverträge gerettet bei den anderen von der Schließung bedrohten Standorten - wohl mit "Entgegenkommen", aber immerhin - und das dritte Objekt wieder mit einem gesunden Mietermix - nach notwendigen Investitionen von 3,5 Mio. EUR und Umbau bis August nächsten Jahres - "im Rennen". Gut für den Eigenbestand der DIC Asset ( "Commercial Portfolio")

"Wir haben schnell, zuverlässig und kreativ die Repositionierung der ehemaligen Kaufhof-Immobilie vorangetrieben und umgesetzt. Wir haben bewiesen, dass wir unser Leitmotiv "dynamic performance" jeden Tag in erfolgreiche Ergebnisse umsetzen. Wir freuen uns sehr, dass wir damit die Mieter Opti-Wohnwelt, Saturn und EDEKA überzeugen und gewinnen konnten. Wir haben mit ihnen ein Konzept für die Immobilie entwickelt, das gerade in der aktuell herausfordernden Zeit zur Vitalität des Bremer Stadtzentrums und der Sicherung eines breiten Einzelhandelsangebots beiträgt. Gleichzeitig freut uns, dass an dem Standort viele Arbeitsplätze im Einzelhandel vor Ort erhalten bleiben", kommentiert Sonja Wärntges, Vorstandsvorsitzende der DIC Asset AG.

