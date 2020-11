Auf Porsche kommt eine neue Klagewelle zu – diesmal geht es um Fahrzeuge mit Benzinmotoren.

Hat Porsche manipulierte Benziner verkauft?

Der Abgasskandal scheint sich nach den Diesel-Manipulationen auch auf Benzinmotoren auszuweiten. Es geht jetzt um die Frage, ob Porsche-Benziner nach der Typenzulassung durch das KBA in der Serienproduktion verändert wurden. So sollen bei mehreren Benzinmotoren in der Serienfertigung illegale Veränderungen an Hard- und Software vorgenommen worden sein – unter anderem haben Ingenieure wohl Zahnräder im Getriebe von Benzinern manipuliert, um den CO­ 2 -Ausstoß bei Prüffahrzeugen zu senken.

In den Testfahrzeugen sollen Zahnradgrößen verwendet worden sein, die für längere Übersetzungen und dadurch für einen geringeren Kraftstoffverbrauch und CO­ 2 -Ausstoß gesorgt haben. In der Serienproduktion wurden dagegen Zahnräder verwendet, die kürzere Übersetzungen im Getriebe möglich machen, aber für einen deutlich höheren Schadstoffausstoß sorgen. Diese Fahrzeuge hätte nicht zugelassen werden dürfen.

Porsche hat sich selbst angezeigt

Zu den Vorwürfen heißt es von Porsche, man habe bei internen Prüfungen „Themen“ identifiziert und den Behörden gemeldet. Fahrzeuge der aktuellen Produktion seien davon aber nicht betroffen. Der Konzern hatte sich beim Kraftfahrt-Bundesamt, bei der Staatsanwaltschaft und bei den US-Behörden bereits selbst angezeigt und erklärt: „Porsche untersucht derzeit den Sachverhalt und ist in enger Abstimmung mit den Behörden.“ Man habe ein paar Hinweise auf mögliches Fehlverhalten gefunden und werde die Vergangenheit bis ins Jahr 2008 hinein konsequent aufarbeiten. In Deutschland ermitteln bereits die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) gegen den Autokonzern.

Porsche-Abgasskandal: Nutzen Sie Ihre Chance auf Schadensersatz!

Der Luxuswagenbauer gerät jetzt im Abgasskandal immer stärker unter Druck. Im Zusammenhang mit dem VW-Abgasskandal hat das KBA bereits zehntausende Porsche Dieselfahrzeuge der Modelle Macan und Cayenne wegen illegaler Abschaltvorrichtungen zurückrufen lassen. Im Zuge des Dieselskandals wurden für den Autokonzern bereits Bußgelder in Höhe von 535 Millionen Euro fällig. Wenn sich der Verdacht auf Abgasmanipulationen bei den Porsche-Benzinern erhärtet, wird es für den Autokonzern noch einmal richtig teuer – in den meisten Porsche-Modellen sind Benzinmotoren verbaut. Es dürfte also auch in Deutschland eine erneute Klagewelle auf den Luxuswagenbauer zukommen.

Sind Sie vom Abgasskandal betroffen? Dann raten wir Ihnen zu einer Schadensersatzklage. Sie haben jetzt sehr gute Chancen, Ihre Ansprüche auf Schadensersatz durchzusetzen. Die Kanzlei VON RUEDEN vertritt im Abgasskandal bundesweit über 12.000 Diesel-Fahrer gegen die Autohersteller. Zu unseren Mandanten zählen auch viele Porsche-Kunden. Profitieren Sie von unserer Expertise im Abgasskandal und nutzen Sie unsere kostenlose Erstberatung, kontaktieren Sie uns unter der 030 – 200 590 770 oder per Mail an info@rueden.de. Wir informieren Sie gern über die Rechtslage und unterstützen Sie bei der Durchsetzung Ihrer Ansprüche.