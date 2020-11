Droht Airbus der Lockdown-Schock?

Die Luftfahrtbranche steckt in einer tiefen Krise. Noch ist nicht absehbar, wie lange es dauern wird, bis die Krise überwunden sein wird, geschweige denn, wann man zurück zu alter Stärke finden kann. Vorerst legen alle Airlines den Rotstift an und verkleinern ihre Flotten drastisch. Schlechte Aussichten für Airbus (WKN: 938914) also. Der erneute Lockdown dürfte Airbus aber nicht so stark treffen wie die Airlines. Bisher hat Airbus die Krise verhältnismäßig gut weggesteckt und ist finanziell solide aufgestellt, was den Kurs langfristig wieder in die Höhe treiben könnte.

Airbus sitzt immer noch auf Tausenden Bestellungen

In den vergangenen zehn Jahren ist Airbus auf einer beispiellosen Erfolgswelle geritten. Von Jahr zu Jahr sind die Orderbücher dicker und die Erwartungen an das Wachstum der Branche größer geworden. Die Pandemie hat plötzlich die gesamte Branche durchgeschüttelt, sodass nicht mehr klar ist, welche der Kunden in den kommenden Jahren überhaupt noch am Markt vertreten sein werden. Und selbst bei den verbliebenen Airlines ist nicht klar, wie viele Flugzeuge benötigt werden.