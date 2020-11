FCM Global gibt die Verfügbarkeit von maßgeschneiderten EU-GMP-zertifizierten medizinischen Cannabis-Formulierungen bekannt

FCM Global S.A.S. , („ FCM Global “), gibt erfreut bekannt, dass das Unternehmen nun CBD- und THC-Massenextrakte sowie patientenspezifische Formulierungen liefern darf, die gemäß den Good Manufacturing Practices der Europäischen Union (EU-GMP) zertifiziert sind. FCM Global, ein Pionier auf dem Gebiet hochwertiger, wertschöpfender Inputs für die medizinische Cannabisindustrie, bietet diese Extrakte und Formulierungen in pharmazeutischer Qualität jetzt an, um die steigende Nachfrage von Kunden auf der Endproduktebene des Unternehmens auf den legalen Märkten in Europa, Lateinamerika und Ozeanien besser bedienen zu können.

Extraktion aus organischem Pflanzenmaterial, das nach GAP-Standards angebaut wird

Vollständige Drug Master Files (DMFs) und 12- bis 18-monatige Stabilitätsstudien

Einhaltung der australischen therapeutischen Heilmittelverordnung (TGO) 93

Umfassende unabhängige Zielgruppentests in Bezug auf Potenz, Lösungsmittel, Mikrobiologie, Schwermetalle

Vollständige Rückverfolgbarkeit über jeden Schritt des Herstellungsprozesses

„Die Möglichkeit, EU-GMP-zertifizierten medizinische Cannabisbedarf zu decken, ist ein wesentlicher Schritt in Richtung unseres Ziels, der bevorzugte Extraktlieferant unserer Kunden zu werden“, so Carlos Velasquez, Mitbegründer und Vorsitzender von FCM Global. „Unsere vielfältige Produktlinie, unser Know-how in Verbindung mit der Herstellung sowie die weltweiten Vertriebskanäle von FCM Global sind ein Erfolgsschlüssel für unser wachsendes Netzwerk von Partnern und Kunden.“

„Wir sind überaus erfreut über die Chance, bestehende und ganz neue Kundensegmente mit Extrakten in pharmazeutischer Qualität für ihre Endprodukte zu versorgen“, Felipe Velasquez, Mitbegründer und CEO von FCM Global, weiter. „Wir sind weiter unbedingt bestrebt, unsere Kompetenzen auszubauen, um mit dieser dynamischen Branche Schritt zu halten, wozu auch die Einführung wasserlöslicher CBD-Emulsionen in branchenweit führender Stabilität im vierten Quartal gehört“.

Über FCM Global S.A.S.

FCM Global S.A.S. ist ein voll lizenziertes internationales medizinisches Cannabisunternehmen, das aktuell Endproduktanbieter auf vier Kontinenten mit einer maßgeschneiderten, umfassenden und breit aufgestellten Palette mit CBD-, CBG- und THC-Extrakten, Ölen und Mikroemulsionen beliefert. Die FCM Global-Plattform wurde 2017 gegründet und umfasst heute die Bereiche Forschung und Entwicklung, Genetik, Anbau, Extraktion, Qualitätsprüfung, Formulierung und Vertrieb. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Medellin, Kolumbien und betreibt eine 22.000 m2 große Produktionsanlage in La Ceja und plant eine 274 Hektar große Anbau- und Produktionsstätte in Tolima, und ferner Vertriebszentren in Miami, USA, und Brüssel, Belgien. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.fcm-global.com.

