NetCents Technology erweitert sein Leistungsangebot auf Kreditkartenzahlungen, um Kryptowährungskäufe zu ermöglichen

Visa, MasterCard und American Express werden Teil des neuen Trends in Richtung Kryptowährungen

VANCOUVER, British Columbia, 3. November 2020 - NetCents Technology Inc. („NetCents“ oder das „Unternehmen“) (CSE: NC / Frankfurt: 26N / OTCQB: NTTCF) - ein auf Kryptowährungszahlungstechnologien spezialisiertes Unternehmen - freut sich bekannt zu geben, dass es den Anwendern von NetCents nun auch die Möglichkeit bietet, auf der NC Exchange-Handelsplattform Kryptowährungskäufe mittels Kreditkarte zu tätigen.

Es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Plattformen, die von den Kartenfirmen für Kryptowährungskäufe zugelassen sind. Dass NetCents nun diese Zulassung erhalten hat, zeugt von der großen Sicherheit, mit der die Plattform von NetCents punkten kann.

Hier die Vorteile:

- Eine neue Möglichkeit für Anwender, Geld auf ihr NetCents-Wallet zu laden, was den Kauf von Kryptowährungen einfacher gestaltet.

- Bietet den NetCents-Anwendern auf die sicherste Art und Weise einen raschen und einfachen Zugang zu Kryptowährungen.

- Kontaktlose Zahlungen werden über diesen Prozess ermöglicht bzw. erleichtert.

- Die Anwender können ihr NetCents-Konto nun befüllen und von den potenziellen Vorteilen ihrer Kryptowährung profitieren; gleichzeitig können sie den Wert weiterhin als Zahlungsmethode nutzen.

Die Kryptowährungsbranche befindet sich derzeit noch in den Kinderschuhen und das meiste Geld der Welt steckt nach wie vor in herkömmlicher Währung (auch als Fiatwährung bezeichnet). Aus diesem Grund sind auch die sogenannten Fiat-Gateways für das Wachstum des Ökosystems so wichtig. Durch die Annahme von Kreditkartenzahlungen für Kryptokäufe unterstützt NetCents die breitere Nutzung von und Zugänglichkeit zu Kryptowährungen weltweit.

NetCents hat seine Plattform teilweise deshalb um dieses Feature erweitert, weil es Anfragen von zahlreichen Händlern gab, die Schwierigkeiten haben, Kreditkarten in ihrem Geschäft zu akzeptieren. Diese Lösung ermöglicht Unternehmen, die keine Kreditkarten akzeptieren, eine gangbare kontaktlose, digitale Transaktion. Es ist zu erwarten, dass diese Händler all ihre Kunden dazu bringen können, sich ein NetCents-Wallet zu besorgen, um ihre Käufe zu tätigen.