UBS belässt Vonovia auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Vonovia vor Neunmonatszahlen von 65 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien deutscher Wohnimmobilien-Unternehmen seien beim jüngsten Ausverkauf im Schnitt um fünf Prozent gesunken, hätten aber weiter ordentliche Aussichten, schrieb Analyst Charles Boissier in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Bewertungen seien günstig und das strukturelle Wachstum der Mieten und Immobilienpreise halte dank historisch niedriger Leerstandsquoten an. Vonovia ist Boissiers bevorzugter Titel./gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2020 / 19:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2020 / 19:13 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Vonovia Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de