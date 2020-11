--------------------------------------------------------------------------------

Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent

verantwortlich.

--------------------------------------------------------------------------------



Seite 2 ► Seite 1 von 3

Geschäftszahlen/BilanzLeoben - 3. November 2020* Diversifiziertes Geschäftsmodell stützt positiven Geschäftsverlauf* Signifikant steigende Nachfrage nach ABF Substraten* Halbjahresumsatz steigt um 9,7 % auf 537,8 Mio. EUR (VJ: 490,3 Mio. EUR),EBITDA-Marge mit 20,7 % auf Vorjahresniveau* Investitionen in das IC-Substrate- und Modul-Geschäft werden wie geplantfortgesetzt* Ausblick 2020/21: Umsatzsteigerung von ~15 % bei einer EBITDA-Marge in derBandbreite von 20 % bis 22 %AT&S hat eine der schwersten Wirtschaftskrisen seit dem zweiten Weltkriegbislang bravourös bewältigt und sowohl bei Umsatz als auch EBITDA eine 10%igeSteigerung erzielt. Das diversifizierte Geschäftsmodell, dass durch denKapazitätsausbau bei IC-Substraten und den Aufbau des Modulgeschäfts zusätzlichgestärkt wird, zeigt sich aktuell in Bezug auf die Profitabilität robust."AT&S hält Kurs. Obwohl die aktuelle Pandemie die Nachfrage in einigen Bereichendrückt und wesentliche Auswirkungen auf die Zielmärkte hat, konnten wir denWachstumskurs weiter fortsetzen. Erfreulicherweise zeichnet sich im besondershart getroffenen Automobilmarkt aus unserer Sicht eine Bodenbildung ab. Diefortschreitende Digitalisierung dank steigendem Datenverkehr, Internet der Dingeund verstärkter Konnektivität erhöht derzeit die Anforderungen an die digitaleInfrastruktur und deren Endgeräten massiv. Auf Basis der positiven Entwicklungim ersten Halbjahr sind wir für die verbleibenden Monate des Geschäftsjahresoptimistisch. Unsere Geschäftsentwicklung ist jedoch auch vom weiteren Verlaufder Coronavirus-Pandemie, dem Umfang der aufgelegten Konjunkturpakete undgeopolitischen Faktoren abhängig", kommentiert CEO Andreas Gerstenmayer dieersten sechs Monate.AT&S konnte im ersten Halbjahr den Konzernumsatz auf 537,8 Mio. EUR (VJ: 490,3Mio. EUR) steigern. Der erfolgreiche Produktionsanlauf der erweitertenKapazitäten in Chongqing I, der die wachsende Nachfrage nach ABF-Substratenbedient, trug wesentlich zum Umsatzwachstum bei. Positiv wirkte auch dasverbreiterte Kunden- und Anwendungsportfolio bei mobilen Endgeräten, das dieUmsatzverschiebungen aufgrund von verzögerten Produktneuanläufen kompensierte.Im Segment AIM erzielte der Bereich Industrial einen Umsatzanstieg. Der BereichAutomotive war im Halbjahr mit einer geringeren Nachfrage konfrontiert, zeigteaber zuletzt eine sequenzielle Verbesserung. Wenn auch der Bereich Medical eine