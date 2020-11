Vergiss Amazon: Diese Aktie ist für das nächste Jahrzehnt besser aufgestellt

Wer eine ähnlich starke Aktienperformance sucht, findet jüngere Unternehmen, die das Potenzial haben, bis 2030 bessere Aktienrenditen als Amazon zu erzielen. Eines davon ist Sea Limited (WKN: A2H5LX).

Junger Riese mit bewundernswerter Erfolgsbilanz

Sea Limited wurde 2009 in Singapur als Online-Glücksspielunternehmen gegründet und hat sich seitdem in neue Geschäftsfelder vorgewagt. Im Jahr 2015 drang man in den E-Commerce (Shopee) vor, 2019 dann in digitale Finanzen (Sea Money). Das Unternehmen ist in sieben Ländern Südostasiens tätig, darunter Indonesien, Vietnam, Thailand, den Philippinen, Malaysia, Singapur und Taiwan. In jüngster Zeit ist man auch auf dem lateinamerikanischen und indischen Markt tätig. Die Geschäftsexpansion spiegelt sich positiv in den Finanzzahlen wider: Die Einnahmen stiegen zwischen 2015 und 2019 um mehr als 700 % auf 2,2 Milliarden USD.

Viele Faktoren trugen zum raschen Aufstieg von Sea Limited zu einem führenden Technologieunternehmen in Asien bei. Vor allem die unermüdliche Konzentration auf die Regionalisierung hat dem Unternehmen einen enormen Vorteil gegenüber seinen Mitbewerbern verschafft. So bietet man den Kunden die Spiele auch in den jeweiligen Sprachen an. In ähnlicher Weise hat Shopee seine App – in Bezug auf die Sprach- und Produktauswahl – auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten. Sea stellt Menschen aus den jeweiligen Regionen und Ländern ein, um die Geschäfte zu leiten. Das führt nicht nur zu einem besseren Verständnis der Kunden in diesen Märkten, sondern auch zu einer effektiveren und schnelleren Umsetzung von Plänen. So hat Sea beispielsweise 2015 die Shopee App in sieben Märkten gleichzeitig in sieben verschiedenen Versionen (und Sprachen) eingeführt. Das zeugt von einer großen Disziplin.