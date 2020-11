Milliardär Eric Sprott steigt bei dieser Aktie ein und kauft gleich 10 Prozent der Unternehmensanteile. Das dürfte eine komplette Neubewertung dieser Rohstoffaktie auslösen.

London 03.11.2020 – Tenbagger-Report.de – Während die meisten Aktien mit dem 2. COVID-19 „Lockdown“ einbrechen, schlägt bei den Kupferpreisen Kaufalarm. Von einem weiteren Preisanstieg dürfte insbesondere die kanadische Kupfer- und Silber-Aktie MAX Resource (WKN: A2PT41 – ISIN: CA57772U3073 – Symbol: MXR Börsen: Frankfurt und Toronto) profitieren, die ihr neues CESAR-Projekt in Kolumbien vorantreibt.

Kupfer 50% über dem Märztief

Lange hat es gedauert, bis Kupfer wieder im Edelmetall-Sektor Schlagzeilen lieferte. In den letzten Wochen kratzte das Edelmetall an der 7.000’er-Marke, bewegt sich aber aktuell immer noch fast 50 Prozent über dem Märztief nach dem Coronacrash. Zumindest bemerkenswert, wie schnell und straff die Erholung von Niveaus rund um 4.600 US-Dollar (4.617,50 US-Dollar am 23.03.2020) auf jetzt knapp unter 7.000 UD-Dollar ( 6.953,00 US-Dollar am 21.10.2020) pro Tonne erfolgte. Das rote Metall ist damit auf ein frisches Zwei-Jahreshoch gestürmt, mit Notierungen so hoch wie zuletzt im Jahr 2018.