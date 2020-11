WARBURG RESEARCH stuft HYPOPORT AG auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Hypoport von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 490 auf 486 Euro gesenkt. Der Finanzdienstleister benötige schon ein starkes viertes Quartal, um das untere Ende seiner Ziele noch zu erreichen, schrieb Analyst Marius Fuhrberg in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2020 / 08:15 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. HYPOPORT Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de