Wer den DAX aktuell treibt

diese Woche könnte eine entscheidende für die Börsen sein – schließlich stehen heute die Wahlen zum US-Präsidenten sowie zu Teilen des US-Kongresses an. Ob es bereits heute eine Entscheidung über einen neuen Präsidenten gibt, ist allerdings aufgrund vieler Briefwahlstimmen, die erwartet werden, zweifelhaft. Welche Folgen eine solche Nicht-Entscheidung an und abseits der Börse hat, wird seit Wochen kontrovers diskutiert. Klar ist aber, was Sie tun und lassen sollten.

Abwarten ist die Devise der Stunde

An den Spekulationen, was nach dem heutigen Wahltag geschehen wird, will ich mich gar nicht erst beteiligen – denn es sind eben nur Spekulationen. (Fast) alles ist danach möglich.