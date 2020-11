JPMORGAN belässt BNP PARIBAS auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BNP Paribas nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Analystin Delphine Lee war in einer ersten Reaktion am Dienstag voll des Lobes für den Quartalsbericht der Franzosen. So sei das heimische Privatkundengeschäft überraschend stabil./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2020 / 06:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2020 / 07:03 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------