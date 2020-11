---------------------------------------------------------------------------

Noratis AG



Im Company-Talk: Noratis-CFO André Speth



"5,50 %-Anleihe in der Emission - Bezahlbares Wohnen bringt Sicherheit"

- "Noratis kombiniert die Vorteile aus der Bestandshaltung mit denen aus der Projektentwicklung"



- "Mieteinnahmen stiegen im 1. Halbjahr um rd. 35 % auf 8 Mio. Euro"

- "Immobilienbestand auf über 3.400 Einheiten ausgebaut"

- "Mit Merz haben wir einen starken Partner an unserer Seite, der uns auch finanziell bei unserer Expansion begleitet"



- KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer: Anleihe mit 4,5 von 5 Sternen mit attraktiv (positiver Ausblick) bewertet



Datum: 3. November 2020



Hintergrund



Die Noratis AG ("Noratis") ist ein führender Bestandsentwickler von Wohnimmobilien in Deutschland. Noratis ist spezialisiert auf die Aufwertung von in die Jahre gekommenen Wohnimmobilien, bevorzugt in Sekundärlagen und am Rande von Ballungsgebieten. Die Immobilien werden so modernisiert, dass bezahlbarer Wohnraum erhalten bzw. geschaffen wird. Nach der erfolgreichen Entwicklung der Objekte verbleiben diese zunächst im Bestand oder werden veräußert. Das Geschäftsmodell kombiniert so stabile Mieteinnahmen aus dem Immobilienbestand mit einer Entwicklerrendite aus der Modernisierung der Objekte, die beim Verkauf der Immobilien realisiert wird. Die Aktien der Noratis sind im Handelssegment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Aktuell emittiert Noratis ihre 5,5 %-Unternehmensanleihe 2020/2025 (ISIN DE000A3H2TV6) mit einem angestrebten Emissionsvolumen von bis zu 50 Mio. Euro.

mainvestor Company Talk sprach mit dem CFO André Speth.

mainvestor: Herr Speth, steigende Corona-Zahlen und der Lockdown wirken sich auch auf die Finanzmärkte aus. Das aktuelle Marktumfeld gilt als schwierig, einige Unternehmen haben ihre geplanten Anleiheemissionen bereits abgesagt. Sie aber emittieren gerade eine Anleihe im Volumen von bis zu 50 Mio. Euro. Wie läuft die Transaktion?