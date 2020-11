Pressemitteilung

HPS Home Power Solutions startet heute GLS Crowdfunding

- Finanzierung der Markteinführung des ersten Solar-Wasserstoff-Kraftwerks fürs Eigenheim

- Investition in grünen Wasserstoff mit attraktiver Verzinsung ab 250 €

- Zeichnungsfrist beginnt heute auf der Plattform GLS Crowd



Berlin, 3. November 2020 - HPS Home Power Solutions GmbH (HPS), der Berliner Anbieter von Energielösungen für Ein- und Zweifamilienhäuser, der den Wunsch nach unabhängiger und CO 2 -freier Energie erfüllt, gibt den heutigen Start ihres Crowdfundings bekannt. Die Zeichnungsfrist über die Plattform GLS Crowd beginnt am heutigen 3. November 2020 um 10:30 Uhr. Privatpersonen können ab sofort über ein Nachrangdarlehen dem Unternehmen Beträge zwischen 250 € und 25.000 € zur Verfügung stellen. Das Nachrangdarlehen wird bei einer Laufzeit von 5 Jahren mit 7 % verzinst, wobei die Tilgung nach 2 Jahren beginnt. Mit dem frischen Kapital plant die Gesellschaft Unternehmensaufbau, Marketing und Vertrieb von picea zu skalieren. picea ist das erste Solar-Wasserstoff-Kraftwerk fürs Eigenheim, mit dem der auf dem Dach erzeugte Strom ganzjährig genutzt werden kann - 100 % unabhängig und CO 2 -frei. Die Webseite der GLS Crowd mit der Möglichkeit zur Zeichnung finden Sie hier.

HPS plant über das Crowdfunding 4 Mio. € einzuwerben. Das Funding ist ein weiterer Baustein in der Finanzierungsstrategie der HPS, nachdem bereits erst kürzlich eine erfolgreiche 11 Mio. € Finanzierung durch bestehende Gesellschafter gemeldet wurde.

"Jeder kann auch mit geringen Beträgen in die Energiewende investieren. Jedes einzelne picea-System leistet einen erheblichen Beitrag für den Klimaschutz, indem es ca. 3 Tonnen CO 2 jährlich einspart. Mit jedem Unterstützer aus der Crowd kommen wir unserem gemeinsamen Ziel näher, eine nachhaltige und CO 2 -freie Energieversorgung zu gewährleisten," kommentiert Zeyad Abul-Ella, Geschäftsführer der HPS. "Zugleich möchten wir Privatpersonen eine attraktiv verzinste Anlagemöglichkeit im Wachstumsmarkt 'grüner Wasserstoff' bieten, von der sie auch finanziell profitieren können."