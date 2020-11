Wiesbaden (ots) - Am 3. November wird in den USA ein neuer Präsident gewählt.

Auch außer Landes lebende US-Staatsbürgerinnen und -Staatsbürger können per

Briefwahl mitentscheiden. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt,

leben hierzulande mehr als 141 000 Menschen, die bei der US-Präsidentschaftswahl

2020 ihre Stimme abgeben durften. Darunter haben fast 32 % zusätzlich auch die

deutsche Staatsbürgerschaft.



Die hierzulande lebenden wahlberechtigten US-Bürgerinnen und US-Bürger sind

überwiegend männlich (58 %) und zwischen 25 und 65 Jahre alt (77 %). 98 000 und

damit fast 70 % von ihnen sind Eingewanderte der ersten Generation. 43 000

Stimmberechtigte sind in Deutschland geboren. Bei der vorherigen

US-Präsidentschaftswahl im Jahr 2016 lebten 140 000 Wahlberechtigte in

Deutschland, 2012 waren es mit 104 000 deutlich weniger Stimmberechtigte.









Datenbasis für die dargestellten Ergebnisse des Mikrozensus 2019 sind alle in

Privathaushalten lebenden Personen mit US-amerikanischer Staatsbürgerschaft, die

im vergangenen Jahr 17 Jahre oder älter waren.



Folgende Besonderheiten führen zu einer Unterschätzung der Zahl der hierzulande

lebenden und wahlberechtigten US-Bürgerinnen und US-Bürger: Von der

Grundgesamtheit ausgenommen sind Personen, die nach dem Bundesmeldegesetz (§26)

von der Meldepflicht befreit sind. So werden in Deutschland stationierte

US-Streitkräfte sowie Mitglieder einer ausländischen diplomatischen und

konsularischen Vertretung mit ihren mitwohnenden Familienangehörigen nicht

statistisch erfasst.



Die Zahl der Doppelstaatlerinnen und Doppelstaatler aus dem Mikrozensus ist

vermutlich zu gering, da davon auszugehen ist, dass die Befragten nicht immer

ihre zusätzliche ausländische Staatsangehörigkeit angeben. Der Zensus 2011

ermittelte mit 69 211 eine deutlich höhere Anzahl an Doppelstaatlern

(Mikrozensus 2011: 62 000). Da die Melderegister nicht immer aktuell sind, sind

die Zahlen des Zensus vermutlich überhöht. Daher dürfte die korrekte Zahl

zwischen der des Mikrozensus und des Zensus liegen.



