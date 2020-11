Wasserbillig, Luxemburg (ots) - Die ÖKOWORLD verzeichnet einen kontinuierlichen

Anstieg des über die Fondspalette verwalteten Vermögens. In den vergangenen drei

Jahren zeigte sich folgende Entwicklung:



Im Oktober des Jahres 2017 knackte die ÖKOWORLD die 1 Mrd. EUR Assets under

Management.





Bereits im Oktober des Jahres 2019 erreichten die Fondsvolumina die 1,5 Mrd.EUR.Im Juli des Jahres 2020 freute sich die ÖKOWORLD, als auf der Messlatte die2-Mrd.-EUR-Grenze erstmals überschritten wurde.Aktuell im Oktober 2020 pendelt das verwaltete Vermögen mit steigender Tendenzzwischen 2,2 Mrd. und 2,3 Mrd. EUR. Die Zeichen stehen weiter auf Wachstum.Alfred Platow, Verwaltungsratsvorsitzender der ÖKOWORLD LUX S.A., resümiert:"Wir haben hart für diese erfolgreiche Entwicklung gearbeitet. Und es war nichtnur die tolle Arbeit der Fondsmanager, die eine hervorragende Performanceerwirtschaften. Auch unsere politische und menschliche Überzeugungsarbeit als"Sozialarbeiter des Geldes" auch in der überregionalen Pressearbeit und inSchulungen für unsere Vertriebspartner zeigt Wirkung. Insbesondere auch imBankenvertrieb der Sparkassen sowie in unserem hauseigenenÖKOWORLD-Privatkundenvertrieb. Mit alternativen und innovativen Ideen undBotschaften wie dem ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL Fonds zeigen wir dem Markt, dass esauch anders geht. Auf der Versicherungsseite zeigt sich auch im dritten Quartal,dass wir mit der betrieblichen Alterversorgung und unseren Fondsrenten versilifeund versilife garant außerordentlich gut aufgestellt sind. Diesen Bereichverantwortet sehr erfolgreich mein Vorstandskollege Torsten Müller hier inHilden in unserer Zentrale."Die ÖKOWORLD LUX S. A. ist eine Tochtergesellschaft der seit 1999börsennotierten ÖKOWORLD AG (WKN 540868, vormals versiko AG). 45 Jahre Erfahrungfließen in die erfolgreiche Entwicklung und Auflegung ökologisch-ethischerKapitalanlageprodukte ein.