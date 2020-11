„Die Einzigartigkeit und das Konzept des Hotels sprechen für sich selbst“ – Interview mit Carsten Mainitz, CFO Henri Broen Holding B.V.

Via Privatplatzierung begibt die niederländische Finanz- und Management-Holding Henri Broen Holding B.V. derzeit ihre erste Unternehmensanleihe (DE000A283WQ2 ). Die fünfjährige Anleihe wird dabei jährlich mit 7,50% p.a. verzinst und hat ein Gesamtvolumen von bis zu 25 Mio. Euro. Mit den Emissionsmitteln soll ein äußerst spannendes Immobilien-Projekt an der deutsch-niederländischen Grenze entwickelt werden. Wir haben mit dem Finanzvorstand der Emittentin, Carsten Mainitz, über das Projekt und die Anleihe gesprochen.

Carsten Mainitz: Die Henri Broen Holding B.V. emittiert aktuell eine Anleihe mit einem Volumen von bis zu 25 Millionen Euro und einer Laufzeit von 5 Jahren. Damit realisieren wir das Immobilienprojekt Koningsbosch unserer 100%igen Tochtergesellschaft Henri Broen B.V. Zwei zentrale Aspekte der Anleihe möchte ich hervorheben. Erstens besitzen Anleihe-Inhaber den ersten Rang im Grundbuch und haben Zugriff auf alle anfallenden Mittelzuflüsse aus Veräußerungen und Betriebseinnahmen. Dieses maximale Sicherheitskonzept wird durch eine Treuhandstruktur sichergestellt. Zweitens erhalten Anleger mit einem jährlichen Kupon von 7,5% eine sehr attraktive und überdurchschnittliche Rendite. Zielgruppe der Anleihe, die als Privatplatzierung strukturiert ist, sind Professionelle Anleger und geeignete Gegenparteien. Die Mindestzeichnungssumme beträgt 100.000 Euro bei einer Stückelung von 1.000 Euro. Die Zeichnungsfrist läuft noch bis zum 6. November. Der Handelsstart im Freiverkehr der Börse Frankfurt ist für den 10. November terminiert.

Anleihen Finder: Wofür sollen die Anleihemittel konkret verwendet werden?

„Der Gewinn liegt eben im Einkauf“

Carsten Mainitz: Die Mittelverwendung sieht zwei wesentliche Punkte vor. Zu aller erst werden wir Mezzanine in Höhe von 10 Mio. Euro ablösen. Das hochverzinsliche Darlehen hatten wir im Sommer, als sich kurzfristig die Chance ergab das Projekt mit über 54.000 qm Grundfläche, Genehmigungen und Gebäuden für 10 Mio. Euro zu erwerben, aufgenommen. Gutachten legen einen in etwa doppelt so hohen Wert nahe. Der Gewinn liegt eben im Einkauf. Zweiter Verwendungszweck ist die Umwandlung des Klosters in ein 4 Sterne plus Boutique & Spa Hotel. Hierfür veranschlagen wir 13,5 Mio. Uns liegt ein umfangreiches Angebot in Höhe von 10 Mio. vor, welches alle Gewerke umfasst. Aus Vorsichtsgründen haben wir diesen Puffer eingeplant. Erwähnenswert ist auch, dass uns im nächsten Frühjahr staatliche Fördergelder von mindestens 2,5 Mio. Euro zufließen werden, die wir nicht zurückzahlen müssen. Diese Fördergelder werden dann die Baukosten entsprechend reduzieren.