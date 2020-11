Pressemitteilung: Buy & Build-Aktivität im ersten Halbjahr 2020 trotz Covid-19 auf stabilem Niveau

Der Buy & Build-Monitor von Silverfleet Capital für das erste Halbjahr 2020 zählt 253 Add-on-Akquisitionen, im Vergleich zu 387 im ersten Halbjahr 2019

Der Sektor TMT (Technology, Media & Telecom) zeigte sich besonders krisenfest und konnte eine bessere Performance als andere Sektoren verzeichnen

Skandinavien war die aktivste Region, gefolgt vom Vereinigten Königreich & Irland

Die Regionen DACH, Benelux und die iberische Halbinsel verzeichneten im Vergleich zum ersten Halbjahr 2019 eine relativ stabile Performance bei der Anzahl an Add-on-Akquisitionen

PressemitteilungLaut dem aktuellen europäischen Buy & Build-Monitor der Private Equity Gesellschaft Silverfleet Capital konnten Unternehmen mit Unterstützung durch Private Equity im ersten Halbjahr 2020 trotz der Auswirkungen der weltweiten Covid-19-Pandemie eine bedeutende Anzahl an Zukäufen tätigen - diese Entwicklung unterstreicht die Krisenfestigkeit von Buy & Build-Strategien als Wertschöpfungsansatz.Der europäische Buy & Build-Monitor misst die weltweiten Add-on-Aktivitäten von durch Private Equity-finanzierten Unternehmen mit Hauptsitz in Europa. Für das erste Halbjahr 2020 wurde eine vorläufige Anzahlvon 253 Add-on-Akquisitionen ermittelt, davon 156 im ersten und 81 im zweiten Quartal 2020.Angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Lage ist es nicht überraschend, dass dieser Wert im Vergleich zum Vorjahr (387 Zukäufe im ersten Halbjahr 2019) einen Rückgang von 35 Prozent darstellt; zudem handelt es sich um das niedrigste Niveau an Add-on-Aktivität in einem ersten Halbjahr seit 2015. Auch das offengelegte Gesamtvolumen der getätigten Transaktionen war mit 1,9 Milliarden Euro im ersten Halbjahr 2020 geringer als im Vorjahr (2,4 Milliarden Euro im ersten Halbjahr 2019).