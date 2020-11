JEFFERIES belässt Pfeiffer Vacuum auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Pfeiffer Vacuum nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Das dritte Quartal des Vakuumpumpenherstellers sei insgesamt wenig spektakulär ausgefallen, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Einem leichten Rückgang der Umsätze stehe eine verbesserte Entwicklung der Margen entgegen./mf/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2020 / 02:27 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2020 / 02:27 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Pfeiffer Vacuum Technology Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de