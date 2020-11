Mit neuer Arlo Sicherheitskamera sehen Verisure-Kunden mehr / Führender Sicherheitsanbieter integriert Produktneuheit Arlo Spotlight (FOTO)

Ratingen (ots) - Arlo Europe, jüngst von Sicherheitsanbieter Verisure

übernommen, kommt mit der neuen Sicherheitskamera Arlo Essential Spotlight nach

Deutschland. Diese ermöglicht detaillierte Farbsicht auch bei Nacht und ist für

innen wie außen geeignet.



Verisure, der europäische Marktführer für Rund-um-Sicherheit integriert die

ersten Arlo Kameras in sein Hochsicherheits-Alarmsystem für Privathaushalte und

Kleinunternehmen und bringt in Deutschland - zum zweijährigen Firmenjubiläum -

die Arlo Spotlight Kameras auf den Markt. Durch den integrierten Scheinwerfer

bieten diese auch bei Dunkelheit ein exzellentes Farberlebnis. Die wetterfesten

Spotlight Kameras sind im Außen- wie im Innenbereich von Wohnhäusern, Geschäften

und Büros einsetzbar, um Besucher wahrzunehmen, mit ihnen zu sprechen oder sie

aufzuzeichnen.





Mit einem 130°-Sichtfeld in 1080p HD-Auflösung können Verisure-Kunden aus derFerne nun zuhause etwa nach Ihrem Haustier oder einfach nach dem Rechten sehenund werden informiert, wenn sich z.B. vor der Haustür etwas tut. Innerhalbdefinierter Zonen wird jedwede Aktivität erkannt und per Push-Nachricht inEchtzeit direkt auf das Smartphone des Besitzers gemeldet. Die in der Kameraenthaltene Sirene schreckt Einbrecher ebenso ab wie der integrierteScheinwerfer. Letzterer steigert zudem die Aufklärungschance im Einbruchsfall.Nur im verifizierten Notfall nutzen auch die qualifizierten Mitarbeiter derVdS-zertifizierten Notruf- und Serviceleitstelle (NSL) in Ratingen die ArloSpotlight Kamera, um ungewollte Eindringlinge zu identifizieren, die Polizei zuinformieren und dem Kunden bestmöglich zu helfen. Auf die Einhaltung vonDatenschutz legt Verisure allergrößten Wert."Die Verbraucher in Deutschland haben ein höheres Bedürfnis nachSicherheitskameras als wir es in anderen europäischen Ländern beobachten",stellt Fabien Riffaud, Marketingleiter bei Verisure Deutschland fest. "Indemjetzt die hervorragenden Arlo Spotlight Kameras in unser vernetztes Alarmsystemintegriert sind, erhalten unsere Kunden - und ausschließlich in verifiziertenNotfällen auch unser Sicherheitspersonal - bei Tag und Nacht hochwertigsteFarbaufnahmen vom Außen- wie vom Innenbereich."Arlo und VerisureArlo Europe wurde Ende 2019 von Verisure übernommen. Damit hat sich DeutschlandsNummer eins Marke für Sicherheitskameras mit dem europäischen Markführer fürüberwachte Hochsicherheits-Alarmanlagen zusammen getan. Die Bündelung derFähigkeiten von Verisure und Arlo ist strategisch äußerst sinnvoll: Verisurebietet beste Rund-um-Sicherheit aus einer Hand und mit Arlo ändert sich die Art