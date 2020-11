Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

AKTIE IM FOKUS Klöckner & Co stark - Jefferies: Nachfrage und Preise steigen Nach herben Kursverlusten in der vergangenen Woche haben die Quartalszahlen von Klöckner & Co am Dienstag für eine Erholung gesorgt. Die Aktien des Duisburger Stahlhändlers verteuerten sich um 7,5 Prozent auf 5,25 Euro. Sie testeten die …