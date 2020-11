Die im Jahr 2002 erbaute fünfstöckige Immobilie befindet sich in der Martin-Behaim-Straße in Neu-Isenburg, in unmittelbarer Nähe zu Frankfurt am Main und zum Frankfurter Flughafen.

Thomas Olek, CEO von publity, kommentiert: "Erneut ist uns in der Funktion als Asset Manager ein Vermietungserfolg gelungen und dass trotz der aktuell herausfordernden Rahmenbedingungen aufgrund der Corona-Pandemie. Seit dem Ankauf der Immobilie Ende 2015 haben wir den Mietermix im Objekt optimiert und den Vermietungsstand deutlich erhöht. Der Standort zeichnet sich ganz klar durch die direkte Nachbarschaft zur Metropole Frankfurt aus."

Am 28.10. schaffte man ähnliches für PREOS

Die publity AG meldete einen Vermietungserfolg bei der von ihr als Asset Manager betreuten Immobilie Westend Carree in Frankfurt, das im Bestandsportfolio der Tochtergesellschaft PREOS Real Estate AG ( ISIN DE000A2LQ850) gebündelt ist, erzielt. Der international tätige Videospieleentwickler Gunzilla Games wird Anfang 2021 als langfristiger Mieter in die rund 450 Quadratmeter großen Büroflächen einziehen.

Die Vermietungsquote des seit Januar 2020 im Bestandsportfolio der publity-Tochter PREOS befindlichen 30.550 Quadratmeter großen Objekts konnte somit trotz Corona-Pandemie weiter gesteigert werden.

Die publity AG ist

ein auf Büroimmobilien in Deutschland spezialisierter Asset Manager und Investor. Das Unternehmen deckt den Kern der Wertschöpfungskette vom Ankauf, über die Entwicklung bis zur Veräußerung der Immobilien ab. Mit über 1.100 Transaktionen in den vergangenen sieben Jahren zählt publity zu den aktivsten Akteuren am Immobilienmarkt. Aktuell verwaltet das Unternehmen ein Portfolio mit einem Wert von über fünf Milliarden Euro. publity zeichnet sich durch ein tragfähiges Netzwerk in der Immobilienbranche sowie bei den Work-Out-Abteilungen von Finanzinstituten aus. Mit sehr gutem Zugang zu Investitionsmitteln wickelt publity Transaktionen mit einem hocheffizienten Prozess und mit bewährten Partnern zügig ab. Fallweise beteiligt sich publity als Co-Investor an Joint-Venture-Transaktionen und erwirbt Immobilien für den eigenen Bestand.

